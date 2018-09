MINNEAPOLIS — La recrue des Royals de Kansas City Jorge Lopez est venu à trois retraits près de réussir un match parfait avant qu’il concède un but sur balles à Max Kepler en début de la neuvième manche et un simple à Robbie Grossman. Il a tout de même permis aux siens de l’emporter 4-1 devant les Twins du Minnesota, samedi soir.

Le droitier de 25 ans en était seulement à son septième départ dans les Majeures, son cinquième avec les Royals depuis qu’il a été échangé par les Brewers de Milwaukee à la fin du mois de juillet, dans une transaction qui a envoyé Mike Moustakas à Milwaukee.

Lopez (2-4) a retiré 24 frappeurs avant de concéder un but sur balle à Kepler, alors qu’il avait mené le compte à 3-1 avec sa balle rapide. Grossman en a profité pour briser l’opportunité d’un match sans point ni coup sûr en frappant un simple au champ centre.

Lopez a été remplacé sur la butte après avoir effectué 110 lancers, soit 11 de plus que son sommet en carrière.

Ehire Adrianza a frappé un ballon-sacrifice aux dépens de Wily Peralta, qui a retiré Joe Mauer et Jorge Polanco sur des ballons afin d’obtenir son neuvième sauvetage.

Lopez a retiré quatre adversaires sur des prises et a porté le compte à trois balles à cinq reprises avant de permettre à Kepler d’atteindre les sentiers.

Son match parfait a été préservé lorsque Jorge Bonifacio a capté le flèche de Jorge Polanco en quatrième manche. Alex Gordon a sauvé les meubles lui aussi en glissant pour attraper la balle claquée par Jake Cave en cinquième.

Lopez a fait ses premiers pas dans la MLB avec les Brewers en 2015, lorsqu’il a effectué deux départs en fin de saison. Il a passé la majeure partie des deux saisons suivantes dans les ligues mineures, faisant une apparence en relève en juillet 2017. Lopez est venu en relève aux partants des Brewers à 10 reprises cette saison et a entamé sa saison avec les Royals avec une fiche de 1-3 et une moyenne de points mérités de 5,66.

Il tentait de devenir le deuxième lanceur depuis les années 1900 à réussir un match parfait lors de ses 10 premières rencontres dans la MLB. Charles Robertson avait réalisé l’exploit à son quatrième match avec les White Sox de Chicago, en 1922.

Aucun lanceur des Royals n’a jamais réussi un match parfait et il n’y en a pas eu dans les Majeures depuis celui de Felix Hernandez des Mariners de Seattle le 15 août 2012, le 23e au total.

Hunter Dozier a frappé un simple d’un point en sixième, aux dépens de Jose Berrios (11-11), qui a accordé un point et trois coups sûrs en six manches de travail. Whit Merrifield a ajouté un simple d’un point en septième et a croisé le marbre grâce au double d’Adalberto Mondesi. Gordon a ajouté un simple d’un point face à Andrew Vasquez.