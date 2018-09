DÉTROIT — Matt Patricia a semblé augmenter le rythme des Lions de Detroit plus que lorsque l’entraîneur-chef était Jim Caldwell.

Les Lions semblent courir plus avec le ballon et ils semblent frapper plus. Ils se sont probablement fait crier après beaucoup plus aussi.

Sur le terrain d’entraînement lors des dernières semaines, ce n’était pas difficile de voir et d’entendre Patricia.

L’imposant entraîneur-chef barbu au crayon par-dessus l’oreille droite bouge beaucoup, passant plusieurs minutes avec différents groupes d’entraînement afin de partager son expertise tant à l’attaque qu’en défensive. Parfois, il crie pour faire valoir son point, incluant la fois quand il n’a pas aimé le rythme avec lequel les joueurs bougeaient d’un terrain à l’autre.

Comment Patricia fait-il pour ne pas mettre une trop grosse charge sur les épaules des joueurs?

«Malheureusement, tu ne le sais probablement pas avant la fin de la rencontre, a mentionné Patricia. Tu essaies de faire un bon travail pour bien comprendre les joueurs et comment ils gèrent leur semaine. Il y a une communication constante avec eux. Je dirais que c’est le plus grand défi en début de saison parce que tu entres dans ce mode de vie pour une première fois.»

Et pour une première fois, Patricia sera l’entraîneur-chef d’une équipe de la NFL, lorsque les Lions affronteront les Jets de New York, lundi soir.

Âgé de 43 ans, Patricia a refusé de partager ses émotions à l’aube de la plus importante journée de sa vie, laissant les gens deviner ses états d’âme comme l’a fait son mentor pendant plusieurs années. Il a fait partie du personnel d’entraîneurs de Bill Belichick pendant 14 saisons, agissant comme coordonnateur défensif pendant six d’entre elles.

Lorsque les Lions ont engagé Bob Quinn à titre de directeur général, il y a plus de deux ans, l’ancien membre de la direction des Patriots de la Nouvelle-Angleterre a décidé de garder les services de Caldwell, lui offrant une prolongation de contrat l’année suivante. Quinn a toutefois gardé un oeil sur Patricia pendant les deux dernières années et les deux hommes se sont retrouvés après que les Lions eurent raté les séries en 2017, après une saison de 9-7.

Les joueurs des Lions aimaient jouer pour Caldwell. Son calme et sa façon de faire étaient respectés et les joueurs appréciaient qu’il s’inquiétait d’eux à l’extérieur du terrain. Ils ont vite remarqué que Patricia était un leader plus démonstratif et bruyant.

«La façon dont il est arrivé a donné le ton dès le début. Il a tout de suite fait sa loi. Il nous a donné les règles et il a amené une belle énergie», a exprimé le secondeur des Lions Jarrad Davis.

Personne dans la NFL ne sait de quoi aura l’air une équipe dirigée par Patricia, mais l’entraîneur-chef des Jets, Todd Bowles, sait de quoi avaient l’air les défensives des Patriots sous la tutelle de Patricia.

«Elles sont toujours très intelligentes. Leur exécution des jeux de base est phénoménale. Il a présenté ce style avec les Patriots et je suis convaincu qu’il le fera avec les Lions», a conclu Bowles.