DÉTROIT — John Gant a été efficace jusqu’en septième manche et les Cardinals de St. Louis ont battu les Tigers de Detroit 5-2, dimanche.

Les Cardinals n’avaient pas envoyé un coureur sur les sentiers avant la sixième manche et ils ont inscrit tous leurs points en septième pour éviter d’être balayés. Les Cardinals ont amorcé la journée avec une avance d’un match pour le deuxième rang donnant accès à la partie éliminatoire de la Nationale.

Les Tigers ont vu leur série de quatre victoires prendre fin.

Gant (7-5) a alloué deux points, cinq coups sûrs et un but sur balles en six manches et deux tiers. Il a retiré six frappeurs sur des prises. Carlos Martinez a lancé en neuvième manche pour récolter un deuxième sauvetage cette saison.

Michael Fulmer (3-11) a été parfait pendant cinq manches, mais il n’a simplement retiré que quatre frappeurs par la suite. Il a concédé cinq points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en six manches et un tiers au monticule. Il a porté à 0-6 sa fiche à ses neuf derniers départs.

Après des simples de Marcell Ozuna et Paul DeJong en septième manche, Kolten Wong a produit un point grâce à un simple. Une erreur de Niko Goodrum a permis aux Cardinals d’ajouter un deuxième point. Les visiteurs ont marqué trois fois de plus quelques instants plus tard.

Orioles 3 Rays 11

Brandon Lowe a claqué un circuit de trois points lors d’une première manche de cinq points des Rays de Tampa Bay, qui ont défait les Orioles de Baltimore 8-3 pour égaler un record d’équipe avec un 11e gain de suite à domicile.

Les Rays avaient aussi signé 11 victoires de suite au Tropicana Field lors de la saison 2008, au cours de laquelle ils avaient atteint la Série mondiale.

Les Rays ont remporté 16 de leurs 19 dernières sorties et ils ont balayé la série de trois rencontres contre les Orioles, dominant leurs adversaires 32-10 au chapitre des points. La formation de Tampa Bay accuse huit matchs de retard derrière les Athletics d’Oakland pour le deuxième rang donnant accès au duel éliminatoire de l’Américaine.

Les Orioles ont une fois de plus payer pour leurs déboires en première manche. Ils avaient concédé quatre points en première manche lors d’une défaite de 10-5, samedi.

Yonny Chirinos (4-5) a lancé pendant six manches et un tiers, donnant trois points et sept coups sûrs pour ajouter la victoire à sa fiche.