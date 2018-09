EAST RUTHERFORD, N.J. — Tout comme lors de la dernière saison, la défensive des Jaguars de Jacksonville a transporté l’équipe

Le secondeur Myles Jack a inscrit un touché de 32 verges au quatrième quart à la suite d’une interception et les Jaguars ont gâché les débuts de l’entraîneur-chef Pat Shurmur et du porteur de ballon Saquon Barkley en l’emportant 20-15 contre les Giants de New York, dimanche.

Blake Bortles a lancé une courte passe de touché et il a orchestré deux séries à l’attaque qui se sont conclues par un placement. Les Jaguars ont dominé ce match sauf pour un jeu spectaculaire de Barkley.

Tenu en échec pendant la majorité de l’affrontement, Barkley a fait plaisir aux partisans quelques instants après le touché de Jack en réussissant une course de 65 verges pour un majeur. Les Giants se sont approchés à cinq points des Jaguars grâce à cette course.

Barkley a finalement terminé le match avec 18 courses pour un total de 106 verges. Le quart des Giants Eli Manning a réussi 23 de ses 37 passes pour des gains aériens de 224 verges.

Le demi de coin des Jaguars Jalen Ramsey et le receveur des Giants Odell Beckham fils se sont fait face pendant la partie, après avoir pris part à une guerre de mots. Beckham a capté 11 ballons pour des gains de 111 verges à son premier match depuis le mois d’octobre.

Les Jaguars menaient 13-6 à la demie grâce à un touché d’une verge de T.J. Yeldon et deux placements de 39 verges de Josh Lambo.