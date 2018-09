MINNEAPOLIS — Kirk Cousins a réalisé deux passes de touché à ses débuts avec le Minnesota et les Vikings ont forcé quatre quatre revirements pour l’emporter 24-16 devant les 49ers de San Francisco, dimanche.

Il s’agissait de la première défaite de Jimmy Garoppolo en huit matchs à titre de quart partant dans la NFL.

Cousins a rejoint Stefon Diggs sur 22 verges au second quart et Kyle Rudolph sur 11 verges au troisième quart pour permettre aux siens de se forger une bonne avance. La défensive a terminé le travail en réussissant trois sacs du quart et trois interceptions face à Garoppolo. Mike Hughes a parcouru 28 verges après avoir intercepté la passe de Garoppolo, une première pour une recrue lors du match d’ouverture des Vikings.

Harrison Smith, qui a réussi un sac du quart et qui s’est fait intercepté au quatrième quart, a recouvré l’échappé d’Alfred Morris à la ligne de deux verges après que Linval Joseph eut échappé le ballon tout juste devant la zone des buts tard en première demie.

Garoppolo a complété 15 de ses 33 passes pour des gains aériens de 261 verges et a rejoint la recrue Dante Pettis dans la zone adverse pour permettre aux 49ers d’inscrire leur seul touché de la rencontre. Avec les blessures qui ont décimé l’offensive devant lui et l’absence de Marquise Goodwin, Garoppolo a été incapable de saisir l’occasion d’effectuer une remontée après que son équipe au début du quatrième quart. DeForest Buckner a réalisé deux sacs et demi pour les visiteurs.

Cousins a vu 20 de ses 36 passes être captées pour récolter 244 verges de gains par la voie des airs. Ciblé à 12 reprises par le quart des Vikings, Adam Thielen a capté six passes pour des gains de 102 verges.

Garoppolo a remporté deux matchs avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, en 2016, lorsque Tom Brady purgeait sa suspension. Il a par la suite guidé les 49ers vers cinq gains consécutifs pour conclure la saison dernière sur une note positive. Mais sa toute première mission en 2018 s’avérait être un défi de taille.

Les Vikings ont de nouveau fait appel à leur excellente unité défensive. La saison dernière, ils avaient conclu la saison avec une fiche de 13-3, alors qu’ils possédaient la meilleure tertiaire de la NFL au chapitre des verges concédées à l’adversaire et les points alloués.