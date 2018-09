NEW YORK — Même avec l’absence de Jacob deGrom, les Phillies de Philadelphie ont trouvé le moyen de trébucher lorsque Vince Velasquez a perdu une avance de deux points et se sont inclinés 6-4 devant les Mets de New York, dimanche.

Les Phillies ont poursuivi leur descente aux enfers, perdant une septième série consécutive. Il s’agissait de leur 17e défaite en 26 matchs. Les Phillies ont amorcé la journée avec trois matchs et demi de retard sur les Braves d’Atlanta, qui ont remplacé la formation de Philadelphie au sommet de la section Est de la Ligue nationale.

Michael Conforto a cogné un circuit de trois points en cinquième manche et a nivelé sa meilleure performance en carrière en récoltant quatre points produits en plus de faire un attrapé spectaculaire. La recrue Jeff McNeil a pour sa part placé trois balles en lieu sûr pour un deuxième match consécutif, portant sa moyenne au bâton à ,340.

Le gérant des Mets, Mickey Callaway, a décidé de ne pas faire lancer deGrom dans la pluie et a plutôt opté pour la recrue Corey Oswalt, durant un délai qui a retardé le début du match de 27 minutes.

Rhys Hoskins a pour sa part procuré les devants en première manche en atteignant le plateau des 30 circuits cette saison.

Velasquez (9-11) a concédé un triple à Amed Rosario en huitième et Conforto a poursuivi avec un simple d’un point.

La recrue Drew Gagnon (1-1) a pour sa part obtenu la victoire après deux manches sans accorder de point.

Giants 3 Brewers 6

Jonathan Schoop a cogné un grand chelem après que Ryan Braun eut été atteint en sixième manche et les Brewers de Milwaukee ont vaincu les Giants de San Francisco 6-3 pour compléter le balayage.

Madison Bumgarner a atteint Braun lors de son troisième lancer à l’intérieur de sa présence au bâton pour remplir les sentiers après deux retraits. Schoop a catapulté le quatrième lancer de Bumgarner (5-6) par-dessus la clôture du champ gauche pour procurer les devants 5-2 aux Brewers.

Bumgarner a alloué un double d’un point à Braun en première manche et il a retiré 15 frappeurs de suite avant de donner un but sur balles à Christian Yelich en sixième. Le grand gaucher a permis cinq points, six coups sûrs et un but sur balles en six manches.

Les Brewers ont gardé leur avance de deux matchs et demi devant les Cardinals de St. Louis pour le premier rang donnant accès au duel éliminatoire de la Nationale. Ils se sont approchés à deux matchs des Cubs de Chicago et du premier échelon de la section Centrale.

Les Giants ont perdu une huitième partie de suite.

Le releveur recrue Corbin Burnes (4-0) a retiré sur des prises deux des quatre adversaires auxquels il a fait face en sixième manche. Corey Knebel a retiré quatre frappeurs pour enregistrer un 15e sauvetage en 18 tentatives.

Dodgers 9 Rockies 6

Justin Turner a claqué un circuit de deux points et les Dodgers de Los Angeles se sont rapprochés du premier rang dans la section Est de la Ligue nationale grâce à un gain de 9-6 contre les Rockies du Colorado.

Les Dodgers ont arraché deux victoires aux Rockies et sont maintenant qu’à un demi-match du sommet de leur section. Les Rockies n’ont jamais remporté le titre de leur section.

Enrique Hernandez a également sorti son canon et Chris Taylor a ajouté un double de deux points du côté des Dodgers, qui ont placé 14 balles en lieu sûr.

Rich Hill (8-5) a alloué quatre points en cinq manches afin de mettre la main sur sa première victoire en carrière face aux Rockies. Il a concédé une longue balle à Charlie Blackmon sur son cinquième lancer du match, mais s’est repris par la suite.

Kenta Maeda a amorcé la neuvième en concédant un simple, avant d’effectuer trois retraits afin d’obtenir son troisième sauvetage.

Cubs – Nationals (Remis)

Le match entre les Cubs de Chicago et les Nationals de Washington a été remis en raison de la pluie. Le duel aura finalement lieu jeudi après-midi.

La pluie a fait rage au Nationals Park pendant tout le week-end. Le début de l’affrontement de vendredi avait été retardé de 81 minutes et après une interruption de près de trois heures, le match avait été suspendu et remis au lendemain.

Pour le programme double de samedi, la première partie devait s’amorcer à 15h05, mais elle n’a pas commencé avant le coup de 17h.

Marlins – Pirates (Remis)

Le match entre les Marlins de Miami et les Pirates de Pittsburgh a été remis en raison du mauvais temps.

Le duel devait commencer à 13h35, mais il a été annulé tôt dimanche matin. Les deux équipes croiseront le fer le 1er octobre, une journée après que la saison soit terminée. On ne sait pas si ce match aura une incidence pour les séries.

Les Pirates ont amorcé la journée à sept matchs du deuxième rang donnant accès à la partie éliminatoire de la Nationale. Les Marlins de Miami sont éliminés depuis quelque temps déjà.