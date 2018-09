ÎLE-BIZARD, Qc — L’Américain Blake Olson a triomphé à l’Omnium Placements Mackenzie, dimanche, pour signer une première victoire en carrière sur le circuit Mackenzie Tour PGA Tour Canada.

Après avoir amorcé le tournoi avec sa meilleure ronde en carrière, Olson n’a eu qu’à inscrire une normale au premier trou de prolongation pour avoir le dernier mot sur son compatriote Corey Pereira, qui a commis un boguey.

«C’est formidable, s’est exclamé le golfeur de 27 ans. Le calibre est tellement élevé sur ce circuit qu’il faut y mettre des heures et des heures d’entraînement pour parvenir à gagner.»

Olson (67) et Pereira (69) avaient complété les 72 trous du tournoi avec un pointage cumulatif de moins-19. Olson a réussi cinq oiselets lors de la ronde finale, dont trois de suite à mi-chemin dans la ronde.

Auteur d’un 64, ce qui représente la deuxième meilleure ronde du tournoi, George Cunningham a terminé à égalité au troisième rang avec Zach Wright.

L’Australien Brett Coletta et les Américains Ryan Elmore, Theo Humphrey et Paul McConnell, comeneur avec Pereira après les trois premières rondes, ont conclu l’événement à égalité au cinquième échelon, à moins-16.

Le Québécois Vincent Blanchette, qui avait entrepris la journée à six coups de la tête, a connu séquence désastreuse entre les neuvième et 12e trous et il a bouclé le parcours du club de golf d’Elm Ridge en 76 coups. Il a terminé le tournoi avec un pointage cumulatif de moins-6.

De son côté, le golfeur amateur Étienne Papineau a joué 74 pour revendiquer un pointage cumulatif de moins-2 pour le tournoi.

Joueur canadien de la semaine, avec un pointage cumulatif de moins-10, Michael Gligic est reparti avec un boni de 2500 $.

Les 60 premiers golfeurs à l’Ordre de mérite du Mackenzie Tour PGA Tour Canada participeront la semaine prochaine au Championnat Liberté 55, qui se tiendra à London, en Ontario.