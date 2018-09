GLENDALE, Ariz. — Alex Smith a écrasé la défensive de l’Arizona et a lancé deux passes de touché pour 255 de gains, Adrian Peterson a parcouru 96 verges et a inscrit un majeur, et les Redskins de Washington ont écrasé les Cardinals 24-6, dimanche.

Smith et Peterson disputaient leur tout premier match dans l’uniforme des Redskins et les deux vétérans ont eu l’impact escompté à leur premier départ.

Acquis des Chiefs de Kansas City durant la saison morte pour remplacer Kirk Cousins, Smith a complété 21 de ses 30 passes sans être intercepté par la défensive des Cardinals. Il a également rejoint Chris Thompson sur 13 verges et Jordans Reed sur quatre verges afin de permettre aux siens d’inscrire deux des trois touchés de la rencontre.

Peterson, qui affrontait son ancienne équipe pour la première fois après avoir signé un contrat avec les Redskins à titre de joueur autonome, a conclu son match avec un attrapé de 52 verges, mais a échappé le ballon à la fin de la séquence.

Les Cardinals ont évité le blanchissage lorsque David Johnson a inscrit un touché après une course de deux verges, avec 5:47 à faire au cadran.

Johnson, qui a signé une prolongation de contrat de trois ans, d’une valeur de 39 millions US$ samedi soir, a parcouru 37 verges en neuf portées et a capté cinq passes pour des gains aériens de 30 verges. À ses débuts à titre de quart partant des Cardinals, Sam Bradford, a réussi 20 de ses 34 passes pour 153 verges de gains par la voie des airs et a subi une interception.

Les Redskins ont dominé la défensive de l’Arizona en inscrivant 21 points sans riposte lors de la première demie. Sous les ordres de leur nouvel entraîneur-chef, Steve Wilks, les Cardinals ont été hués par leurs partisans en quittant le terrain.

Les statistiques ne mentaient pas lors de la première demie. Lors des deux premiers quarts, les visiteurs ont récolté 261 verges, contre seulement 36 pour les Cardinals. Smith a complété 17 de ses 20 passes pour des gains de 171 verges et deux touchés, alors que de son côté, Bradford n’avait réussi que trois passes et 11 verges de gains.

Les Redskins sont revenus à la charge au début du quatrième quart et ont creusé l’écart 24-0 grâce à un placement de 31 verges de Dustin Hopkins.