MIAMI — Jakeem Grant a brisé l’égalité grâce à un retour de botté de 102 verges alors qu’il restait 14 minutes à écouler et les Dolphins de Miami ont surmonté deux interruptions de pluie pour venir à bout des Titans du Tennessee 27-20, dimanche.

En raison des éclairs, les interruptions ont fait perdre trois heures et 59 minutes de jeu et le match a duré sept heures et 10 minutes.

Le touché de Grant a mis la table pour plusieurs gros jeux alors que les six premières heures avaient été moribondes.

Après ce majeur, Ryan Tannehill a rejoint Kenny Stills pour un touché de 75 verges. Darius Jennings a répliqué pour les Titans en retournant le botté d’envoi sur une distance de 94 verges pour ajouter six points au total de son équipe, mais Reshad Jones a aidé les Dolphins à confirmer leur victoire grâce à une interception de 54 verges pour un touché.

Le quart des Titans Marcus Mariota a lancé deux interceptions au troisième quart et il a quitté la rencontre en raison d’une blessure à l’épaule. Le demi inséré Delanie Walker a été amené hors du terrain en voiturette et Taylor Lewan a subi une commotion cérébrale. Ce fut donc un premier match difficile pour Mike Vrabel à la barre des Titans.

Les Dolphins menaient 7-3 quand le match a été suspendu pendant près de deux heures, tard en première demie. Les deux équipes sont retournées au vestiaire pendant l’interruption et sont restées sur le terrain pour la mi-temps, qui a été réduite à seulement trois minutes 30 secondes.

Les éclairs ont à nouveau interrompu la partie, à mi-chemin au troisième quart, et le jeu a été suspendu pendant plus de deux heures.

Le quart des Titans Blaine Gabbert a orchestré une séquence à l’attaque de 75 verges pour égaler le pointage à 10-10, mais Grant n’a eu besoin que de 13 secondes pour dénouer l’impasse.

Tannehill, qui disputait un premier match depuis sa blessure au genou subie à la fin de l’année 2016, a réussi 20 de ses 28 passes pour des gains aériens de 230 verges. Il a lancé deux passes de touché et deux interceptions.