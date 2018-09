LAVAL-SUR-LE-LAC, Qc — Le directeur général du Canadien de Montréal a affirmé que son capitaine Max Pacioretty avait bel et bien demandé une transaction à plusieurs reprises l’an dernier et, qu’à partir de ce moment, il était devenu préférable de satisfaire sa demande.

Le Canadien est finalement passé à l’acte dans la nuit de lundi, échangeant son capitaine aux Golden Knights de Las Vegas. En retour, le Tricolore a obtenu l’attaquant Tomas Tatar, l’espoir Nick Suzuki et un choix de deuxième ronde en 2019.

En point de presse au club Laval-sur-le-Lac où l’équipe tient son tournoi de golf annuel, il a ajouté que les négociations avec les Golden Knights s’étaient intensifiées au cours des 48 dernières heures.

Sans entrer dans les détails, Marc Bergevin a soutenu que dès le moment où Pacioretty avait émis le souhait de quitter Montréal, toutes les parties concernées — l’équipe, l’agent du joueur et Pacioretty lui-même — ont conclu que le divorce était inévitable.

«Plusieurs fois l’année dernière, Max a demandé une transaction, a déclaré Bergevin. Nous sommes arrivés à la conclusion qu’il était mieux de l’accommoder. Nous lui souhaitons la meilleure des chances. Nous avons pris nos responsabilités et nous sommes fiers des décisions.»

Cette affirmation contredit toutefois l’agent de Pacioretty, Allan Walsh, qui a dit le mois dernier que son client était prêt à signer une entente de plusieurs saisons à Montréal et qu’il était attaché à la ville.

Malgré le départ d’un autre vétéran, Bergevin se refuse toujours de parler de reconstruction. Selon lui, son équipe ne repart pas à zéro avec des vétérans comme Carey Price et Shea Weber ainsi que de jeunes joueurs prometteurs. Il estime d’ailleurs qu’une participation aux séries éliminatoires demeure un objectif réaliste dès cette saison.

Questionné sur le fait que l’équipe n’a toujours pas réglé son problème au centre, il a répondu: «Je suis confiant qu’avec Kotkaniemi (Jesperi) et Poehling (Ryan), nous avons de bons jeunes joueurs de centre.»

Au sujet des nouveaux venus, il a dit que Tatar peut compenser en partie la contribution offensive de Pacioretty et que Suzuki est promis à un bel avenir. Il a d’ailleurs précisé que le Canadien l’avait classé 11e sur sa liste l’année de son repêchage et que c’est un joueur capable de joueur à l’aile et au centre.

Le propriétaire Geoff Molson a pour sa part tenu à remercier Pacioretty pour sa contribution et a reconnu qu’il n’est jamais facile d’échanger un joueur comme lui. Mais il souhaite maintenant tourner la page et se concentrer sur la saison à venir.

«Il y a des moments au sein d’une équipe où des changements sont nécessaires. Et c’était le moment. C’était la meilleure chose pour lui et pour l’équipe», a affirmé Molson.

Comme à son habitude, il s’est montré optimisme en vue de la prochaine saison, parlant d’un avenir prometteur.

«C’est toujours une priorité de bien entreprendre la saison et d’essayer de faire les séries.»