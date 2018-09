NEW YORK — Son titre aux Internationaux des États-Unis a permis au Serbe Novak Djokovic de se hisser à la troisième place du classement ATP, derrière Rafael Nadal et Roger Federer, réunissant de nouveau le trio de vétérans au sommet de la hiérarchie mondiale pour la première fois en trois ans et demi.

La Japonaise Naomi Osaka a pour sa part gagné 12 positions et elle occupe désormais la 7e place du classement WTA, un sommet personnel, grâce à son premier titre en Grand Chelem.

La position d’Osaka lui permet de devenir la Japonaise la mieux classée depuis Kimiko Date en octobre 1996.

Caroline Garcia, no 4, enregistre également son meilleur classement en carrière. Elle devient ainsi la Française la mieux classée depuis que Amélie Mauresmo a occupé le même rang en juin 2007.

La finaliste Serena Williams est de retour dans le top-20 au 16e rang, après avoir entrepris les Internationaux des États-Unis à la 26e place — et au-delà du top-400 aussi récemment qu’en mai après un congé de maternité.

Eugenie Bouchard demeure la meilleure Canadienne au 111e rang, en hausse de 26 rangs. Carol Zhao et François Abanda occupent respectivement les 192e et 196e positions.

Sloane Stephens, victorieuse des Internationaux des États-Unis l’an dernier et vaincue en quarts de finale la semaine dernière, a glissé de la 3e à la 9e position.

La Roumaine Simona Halep trône toujours au sommet même si elle est devenue la première favorite à connaître la défaite dès la première ronde aux Internationaux des États-Unis. La Danoise Caroline Wozniacki demeure no 2. L’Allemande Angelique Kerber est passée de la quatrième à la troisième place.

Djokovic en hausse

Passé de la sixième à la troisième position grâce à son 14e titre majeur, Djokovic poursuit sa progression des derniers mois.

Après avoir subi une opération au coude en février et entrepris la saison avec un palmarès de seulement 6-6, il avait glissé au 22e rang en mai. C’était la première fois depuis 2006 qu’il ne figurait pas parmi le top-20 mondial.

Mais avec des titres majeurs successifs à Wimbledon et à Flushing Meadows, où il a battu Juan Martin del Potro en trois manches dimanche, Djokovic revient dans le trio de tête après en avoir été écarté depuis juin 2017. Il peut maintenant espérer conclure l’année au premier rang mondial, ce qu’il a réussi en 2011, 2012, 2014 et 2015.

«Désormais, nous pouvons envisager qu’il rivalise vraiment pour le premier rang à la fin de l’année, a confié son entraîneur Marian Vajda. Mais c’est encore loin.»

Nadal est toujours le no 1 malgré son forfait en demi-finale à New York la semaine dernière et Federer conserve le 2e rang après une défaite au quatrième tour. Nadal, Federer et Djokovic ont occupé pour la dernière fois les trois premières positions du classement en avril 2015.

Et ils sont au sommet d’un autre important classement: le plus grand nombre de titres en Grand Chelem chez les hommes. Federer détient le record avec 20, suivi de Nadal à 17, et Djokovic, qui a égalé Pete Sampras à 14.

Le Canadien Milos Raonic, éliminé en huitièmes de finale à New York, se positionne au 20e rang, une amélioration de quatre positions. Denis Shapovalov a pour sa part perdu six rangs à la 34e place tandis que Vasek Pospisil est 85e. Felix Auger-Aliassime figure au 136e rang.