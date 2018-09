LAVAL-SUR-LE-LAC, Qc — En mettant la main sur le jeune attaquant Nick Suzuki dans l’échange qui a envoyé Max Pacioretty à Las Vegas, la direction du Canadien évalue miser sur un espoir de premier plan.

Le directeur général de l’équipe, Marc Bergevin, a reconnu que le joueur qui vient tout juste d’avoir 19 ans figurait au 11e rang sur la liste du Canadien à son année de repêchage en 2017.

Les Golden Knights l’avaient finalement sélectionné au 13e rang au total.

À sa troisième saison avec l’Attack d’Owen Sound dans la Ligue de l’Ontario, il a amassé 100 points, dont 42 buts, en 64 rencontres.

Rien ne dit que Suzuki parviendra à se tailler un poste avec le Canadien dès cette saison. Toutefois, il s’agit d’un scénario plausible surtout quand on sait que le défenseur Victor Mete a réussi pareil tour de force l’automne dernier, au même âge.

Mete connaît d’ailleurs bien Suzuki et il en a fait l’éloge avant le tournoi de golf annuel du Canadien, lundi matin, à Laval-sur-le-Lac.

«J’ai joué contre lui pendant deux saisons dans la Ligue de l’Ontario. Puisque je jouais à London, nous l’affrontions six fois en saison régulière et ses statistiques contre nous étaient très bonnes. Lors d’un match contre nous, je pense qu’il a récolté six ou sept points. C’est un joueur qui possède de la finesse et il est un marqueur. C’était difficile de le contenir.»