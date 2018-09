LAS VEGAS — Max Pacioretty n’a pas mis de temps à s’entendre avec sa nouvelle équipe: l’ex-capitaine du Canadien a accepté une prolongation de contrat de quatre ans et 28M$US de la part des Golden Knights de Vegas.

C’est ce qu’a dévoilé le directeur général des Knights, George McPhee, en a fait l’annonce par communiqué, lundi. Il doit rencontrer les représentants des médias en après-midi.

Pacioretty a été acquis par les Golden Knights dans la nuit de dimanche à lundi en retour de l’attaquant Tomas Tatar, de l’espoir Nick Suzuki et d’un choix de deuxième tour en 2019, qui appartenait originalement aux Blue Jackets de Columbus.

Le patineur de 29 ans, natif de New Canaan, au Connecticut, a été le choix de premier tour du Canadien, 22e au total, au repêchage de 2007. En 626 rencontres dans la LNH, il a marqué 226 buts et récolté 222 aides pour 448 points. La saison dernière, Pacioretty a connu une baisse de régime, comme en font foi ses 17 buts et 20 aides en 64 matchs. Il avait par contre marqué 30 buts ou plus au cours des cinq campagnes précédentes.

Au cours des 5 dernières saisons, Pacioretty a également été l’un des meilleurs francs-tireurs sur le flanc gauche. Ses 112 buts à forces égales le placent au troisième rang à égalité avec Jamie Benn, des Stars de Dallas, à ce chapitre. Ils ne sont devancés que par Brad Marchand (118), des Bruins de Boston, et Alexander Ovechkin (134), des Capitals de Washington.