NEW YORK — Le match entre les Marlins de Miami et les Mets de New York prévu lundi soir a été remis à cause de la pluie.

Les équipes prendront plutôt part à un programme double mercredi à compter de 16h10.

Le match a été annulé quatre heures avant son coup d’envoi. Il a plu toute la journée dans le secteur de New York, et on annonce encore de la pluie plus tard cette semaine.