INDIANAPOLIS — Brad Keselowski a procuré une première victoire à Roger Penske au Brickyard 400.

Keselowski s’est hissé en tête à la suite d’un dépassement audacieux aux dépens de Denny Hamlin, à trois tours du fil d’arrivée. Il a bousculé Hamlin avant de plonger vers le bas de la piste, l’emportant éventuellement par 0,904 seconde devant Erik Jones. Hamlin a terminé troisième, à 1,703 seconde.

Il s’agissait de la 499e victoire de l’équipe Penske, qui a remporté l’Indianapolis 500 à 17 reprises — un record.

Il s’agissait aussi de la première victoire de Keselowski au Brickyard, et de sa deuxième de suite à l’aube des éliminatoires.

Kyle Busch s’est adjugé le championnat des pilotes en saison régulière. Le pilote de l’équipe Joe Gibbs Racing, qui pilote la Toyota no 18, a fini huitième.

La séance de qualifications prévue samedi a été annulée en raison de la pluie, et en conséquence la grille de départ a été établie en fonction du classement. La course prévue dimanche a aussi été annulée à cause de la pluie, forçant sa tenue lundi.