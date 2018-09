DÉTROIT — Justin Verlander a effectué un retour triomphant au Comerica Park, lançant pendant sept manches pour aider les Astros de Houston à vaincre les Tigers de Detroit 3-2, lundi soir.

Verlander a retiré 10 frappeurs sur des prises à son premier match à Detroit depuis qu’il a été échangé aux Astros, en août 2017. Les Astros, champions en titre de la Série mondiale, possèdent trois matchs d’avance devant les Athletics d’Oakland au sommet de la section Ouest de l’Américaine.

Verlander (15-9) a effectué ses débuts dans les Majeures à Detroit, en 2005, et il se classe dans le top-10 dans plusieurs statistiques en carrière chez les lanceurs des Tigers.

Âgé de 35 ans, le droitier a reçu une longue ovation après avoir visionné une vidéo qui lui rendait hommage, alors qu’il se dirigeait au monticule, et il en a reçu une autre lorsqu’il s’est échauffé avant d’amorcer la première manche. Chaque fois, il a salué la foule en soulevant sa casquette.

Verlander a alloué deux points, six coups sûrs et un but sur balles, portant à 98-50 sa fiche en carrière au Comerica Park. Max Scherzer occupe le deuxième rang à ce chapitre dans l’uniforme des Tigers avec 46 victoires dans ce stade.

Les Tigers ont placé deux coureurs sur les sentiers en septième manche, mais Verlander a retiré JaCoby Jones et Jeimer Candelario sur des prises pour s’en sortir avec une avance de 32. Après son 104e tir, qui a mis fin à la manche, il a reçu une troisième ovation.

Roberto Osuna s’est occupé de la neuvième manche et il a enregistré un 16e sauvetage cette saison, dont un septième dans l’uniforme des Astros.

Francisco Liriano (4-10) a accordé trois points non mérités, quatre coups sûrs et quatre buts sur balles en six manches. Il s’agissait de son plus long départ depuis le 4 juillet.

Les Tigers ont pris les devants 1-0 en deuxième manche. Niko Goodrum a cogné un double et il est venu marquer à la suite du simple de Dawel Lugo.

Un mauvais lancer de Liriano et une erreur du joueur d’arrêt-court Ronny Rodriguez ont mené à trois points des Astros en troisième manche. Tyler White et Marwin Gonzalez ont produit des points grâce à un simple.