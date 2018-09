ST. PETERSBURG, Fla. — Ji-Man Choi a claqué un circuit de deux points contre Brad Hand après deux retraits en fin de neuvième manche et les Rays de Tampa Bay ont vaincu les Indians de Cleveland 6-5, lundi soir, pour établir un nouveau record d’équipe grâce à une 12e victoire à domicile de suite.

L’as des Indians, Corey Kluber, a été chassé de la rencontre en deuxième manche, mais les Indians sont venus de l’arrière avant de laisser filer leur avance. Ils mènent la section Centrale de l’Américaine.

Tommy Pham a réussi un simple dans la droite avant que Choi cogne une longue balle aux dépens de Hand (0-1).

Les bonnes courses sur les sentiers de Jose Ramirez avaient semblé suffisantes pour aider les Indians à surmonter un mauvais départ de Kluber.

Ramirez a été atteint par Chaz Roe pour amorcer la septième manche et il a volé les deuxième et troisième coussins. Il est venu croiser le marbre en battant le relais de Brandon Lowe pour procurer une avance de 5-4 aux Indians.

Kluber n’a lancé que pendant une manche et deux tiers, égalant son pire départ de la saison, et il a accordé quatre points et cinq coups sûrs. Lui et l’as des Rays, Blake Snell, se retrouvent à égalité au sommet des Majeures au chapitre des victoires (18).

Jake Bauers a réussi un coup de quatre buts pour les Rays, qui se sont approchés à sept matchs et demi des Athletics d’Oakland et du deuxième rang donnant accès à la partie éliminatoire de l’Américaine.

Jamie Schultz (2-0) a lancé en neuvième manche pour ajouter la victoire à sa fiche.

White Sox 3 Royals 4

Le releveur Jeanmar Gomez a effectué un mauvais lancer en 10e manche et les Royals de Kansas City se sont sauvés avec un gain de 4-3 contre les White Sox de Chicago.

Brian Goodwin a amorcé la 10e manche avec un double pour les Royals. Alcides Escobar a ensuite déposé un amorti, mais Gomez (0-2) a envoyé la balle par-dessus la tête du joueur de troisième but Yolmer Sanchez.

Jake Newberry (2-0) n’a lancé que pendant une manche, mais ce fut suffisant pour qu’il récolte la victoire.

Whit Merrifield a frappé un circuit lors du premier lancer du partant des White Sox Lucas Giolito. Ryan O’Hearn a réussi une claque en solo en sixième manche pour permettre aux Royals de créer l’égalité 3-3.

Adam Engel et Daniel Palka ont réussi un coup de quatre buts pour les White Sox, en troisième manche.

Jakob Junis a connu un très bon départ pour les Royals, allouant sept coups sûrs en huit manches. Il montre une moyenne de points mérités de 2,15 à ses sept derniers départs.

Giolito a lancé pendant sept manches.