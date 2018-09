NEW YORK — Les Rangers de New York ont acquis le défenseur Adam McQuaid des Bruins de Boston en retour du défenseur Steven Kampfer et de deux choix au repêchage.

Les équipes ont confirmé la transaction mardi avant que les Bruins quittent pour la Chine afin de participer à deux matchs préparatoires. Les Bruins ont obtenu un choix de quatrième ronde au repêchage de 2019 et un choix conditionnel de septième tour, dans l’espoir de créer de l’espace pour de jeunes joueurs au sein de leur brigade défensive.

L’arrivée de McQuaid, un géant de six pieds, quatre pouces et 212 livres, permettra aux Rangers d’ajouter du poids et de l’expérience à leur ligne bleue. McQuaid, qui aura 32 ans en octobre, a amassé 66 points en 462 matchs de saison régulière en carrière, et il lui reste une année à écouler à son contrat qui lui permettra d’empocher cette saison 2,75 millions $US.

Kampfer, qui fêtera son 30e anniversaire d’ici quelques semaines, est de retour avec les Bruins après avoir été repêché par eux en 2007 et avoir effectué son entrée dans la LNH dans l’uniforme noir et jaune en 2010.