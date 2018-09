PARIS — Malheureusement pour la France, Yannick Noah quittera son poste de capitaine de la Coupe Davis à la fin de l’année.

Depuis son retour à la tête de l’équipe pour la campagne 2016, l’ancien champion des Internationaux de France a été une sorte de porte-bonheur.

Malgré une baisse de leurs performances individuelles récentes, les joueurs de Noah ont été en mesure d’atteindre les demi-finales de la Coupe Davis à chaque année depuis son retour à la barre de l’équipe. Ils ont perdu contre la Croatie en 2016, ont remporté le titre contre la Belgique l’an dernier et affronteront l’Espagne ce week-end à domicile pour une place en finale contre la Croatie ou les États-Unis.

Au cours des deux dernières années, la France a eu la chance d’affronter de nombreuses équipes privées de leur meilleur joueur. En 2016, Noah, qui a également guidé la France à la conquête de la Coupe Davis en 1991 et 1996, a signé sa première victoire contre le Canada en l’absence de Milos Raonic, blessé. La France a ensuite fait face à l’équipe de la République tchèque dépourvue de son meilleur joueur, Tomas Berdych.

L’année dernière, la France a battu le Japon au premier tour alors que Kei Nishikori était absent, puis battu la Grande-Bretagne pour une place en demi-finale après qu’Andy Murray ait été contraint au forfait en raison d’une blessure au coude. Lucas Pouille et ses coéquipiers ont ensuite atteint la finale en éliminant la Serbie, Novak Djokovic n’ayant tenu aucun rôle en raison d’une absence prolongée à cause d’une blessure.

Et cette semaine encore, la chance est du côté de la France. Les joueurs de Noah s’attendaient à affronter Rafael Nadal ce week-end, mais les problèmes chroniques au genou de l’Espagnol ont refait surface aux Internationaux des États-Unis, et il a abandonné pendant sa demi-finale contre Juan Martin del Potro la semaine dernière.

«Nous pensons à Nadal depuis quatre ou cinq mois, a déclaré Noah, mardi. J’aurais bien aimé regarder de ma chaise l’un des meilleurs joueurs au monde à domicile à la Coupe Davis.»

Contraint de se passer du champion de 17 titres du Grand Chelem, le capitaine espagnol Sergi Bruguera a fait appel à Albert Ramos pour remplacer Nadal, et il sera aligné aux côtés de Pablo Carreno Busta, Roberto Bautista Agut, Feliciano Lopez et Marcel Granollers.

«Venir ici sans Nadal change évidemment beaucoup de choses pour nous, a reconnu Bruguera. En fait, ça change tout. Maintenant, les Français sont encore davantage favoris.»

La nouvelle du retrait de Nadal a eu l’effet d’un baume sur les Français, qui ont enregistré des résultats décevants à New York. Lucas Pouille et Richard Gasquet ont perdu au troisième tour à Flushing Meadows tandis que Benoit Paire a été battu en deux sets par Roger Federer au deuxième tour.

En l’absence de Jo-Wilfried Tsonga et de Gaël Monfils, blessés, Paire a reçu sa première invitation en Coupe Davis au sein d’une équipe qui comprend également Pouille, Gasquet, Julien Benneteau et Nicolas Mahut et qui vise à disputer deux finales d’affilée pour la première fois depuis 2002.

Benneteau, qui succédera à Noah en tant que capitaine de la Fed Cup à la fin de la saison, pourrait être impliqué dans son dernier match de double après avoir annoncé sa retraite aux Internationaux des États-Unis. Noah passera le relais de la Coupe Davis à l’ancienne joueuse Amélie Mauresmo, qui deviendra la première femme capitaine de l’équipe de la Coupe Davis.

Les matchs seront disputés sur un terrain couvert au stade Pierre Mauroy de Lille, d’une capacité de 27 500 places, avec toit fermé. La France a remporté son 10e titre de la Coupe Davis l’année dernière au même endroit, battant la Belgique 3-2.