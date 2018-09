TORRELAVEGA, Espagne — Rohan Dennis a remporté son deuxième contre-la-montre du Tour d’Espagne, mardi, tandis que Simon Yates a ajouté quelques autres secondes à son avance en tête devant Alejandro Valverde.

Dennis a dominé l’étape de 32 kilomètres avec un chrono de 37 minutes et 57 secondes, presque une minute devant ses plus proches rivaux, Joseph Rosskopf et Jonathan Castroviejo.

Steven Kruijswijk s’est classé quatrième et il a été le grand gagnant du jour grâce aux bonifications en se hissant au troisième rang, à 52 secondes de Yates. Nairo Quintana a glissé à la quatrième position et il accuse plus d’une minute de retard.

Le Canadien Michael Woods a pris le 88e rang alors qu’Antoine Duchesne, de Saguenay, a terminé au 116e rang.

Valverde a cédé sept secondes à Yates avant la 17e étape d’une distance de 157 kilomètres entre Getxo et Balcon de Bizkaia dans le Pays basque, où une rude ascension attend les coureurs.

Dennis, de l’équipe BMC, a été le seul coureur à maintenir une vitesse moyenne de plus de 50 kilomètres à l’heure sur les routes irrégulières entre Santillana del Mar et Torrelavega dans le nord de l’Espagne.

L’Australien avait déjà remporté le contre-la-montre de la première étape de la Vuelta, le 25 août.