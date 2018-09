NEW YORK — À l’exception d’une première passe désastreuse, Sam Darnold a brillé à ses débuts et les Jets ont dominé à l’attaque, en défense et au niveau des unités spéciales à Detroit, écrasant les Lions 48-17 lundi, en lever de rideau de leur saison.

«Ça ne change pas nos attentes – elles étaient déjà élevées de toute façon, a dit l’entraîneur du club new-yorkais, Todd Bowles. En même temps, ce n’était qu’un seul match. Nous voulons gagner de différentes façons.»

Quelques jours avant le match, Bowles a déclaré qu’il n’était pas là pour récupérer un chèque ou montrer un dossier de 8-8, ce qui ne serait pas mal, après deux campagnes de suite de 5-11. Il veut amener l’organisation jusqu’au match du Super Bowl.

«Je sais ce que nous sommes capables de faire. Ce n’était même pas notre meilleur match, a dit l’ailier espacé Quincy Enunwa. Nous allons nous ajuster. Notre objectif est de jouer de mieux en mieux à chaque match.»

Dimanche, les Jets seront aux Meadowlands pour accueillir les Dolphins de Miami, qui ont gagné 27-20 contre les Titans du Tennessee.

Le demi de sûreté Jamal Adams, auteur d’une première interception en carrière, et le secondeur Darron Lee, qui a signé ses deux premières interceptions dans la NFL, ont dit qu’ils savaient constamment ce que les Lions voulaient faire. Cinq passes de Matthew Stafford ont échoué en mains ennemies.

Darnold s’est repris après une douche froide: sa toute première passe a été interceptée et ramenée pour un touché par Quandre Diggs.

Peu ébranlé, Darnold, 21 ans, a récolté 198 verges aériennes (16 en 21), incluant des passes de touché à Robby Anderson et Enunwa.

«Je pense qu’il a bien joué après la première passe, a dit Bowles. Il a fait de bonnes choses. Nous avons eu des problèmes de communication avec le casque, alors nous avons dû appeler des temps d’arrêt, mais ce n’était pas de sa faute. Il s’est bien débrouillé.»

Les entraîneurs et les joueurs louangent la maturité et l’esprit de football de Darnold depuis le tout début. L’ancienne star de USC a été choisi au troisième rang en avril.

«Il est le même gars tous les jours, a déclaré Bowles à propos de Darnold. Je pense que c’est important au poste de quart. Vous savez à quoi vous attendre et ça inspire confiance. C’est impressionnant de sa part.»