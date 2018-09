PHILADELPHIE — Spencer Kieboom a claqué son premier circuit en carrière et les Nationals de Washington ont bien entamé un programme double, mardi, infligeant un revers de 3-1 aux Phillies de Philadelphie.

Le receveur a frappé un circuit en solo en cinquième, procurant les devants 1-0 aux visiteurs.

Bryce Harper et Ryan Zimmerman ont ajouté des simples d’un point pour les Nationals, victorieux à leurs trois derniers matches.

Erick Fedde (2-3) a établi un sommet personnel avec neuf retraits au bâton. En cinq manches et deux tiers, il n’a permis qu’un simple, un double et deux buts sur balles. Sean Doolittle a récolté un 23e sauvetage.

Maikel Franco a cogné un simple d’un point, mais les Phillies ont perdu un troisième match d’affilée.

En quatre manches et un tiers, Nick Pivetta (7-12) a alloué deux points, trois coups sûrs et trois buts sur balles.

Dodgers 1 Reds 3

Scott Schebler a frappé un 16e circuit et les Reds de Cincinnati ont eu raison des Dodgers de Los Angeles, 3-1.

Schebler a réussi son coup de canon en troisième, une manche après la longue balle de Brandon Dixon.

Scooter Gennett a ajouté un simple d’un point en cinquième pour les Reds, qui ont gagné quatre de leurs cinq derniers matches.

Gabriel Guerrero a cogné son premier coup sûr dans les grandes ligues, un simple au champ opposé.

Joc Pederson a obtenu deux des cinq coups sûrs des Dodgers, incluant son 20e circuit de la saison.

Luis Castillo (9-12) a espacé un point et quatre coups sûrs en six manches et un tiers, retirant neuf frappeurs au bâton.

En neuf départs depuis la pause des étoiles, Castillo a retiré 62 frappeurs au bâton et n’a permis que neuf buts sur balles.

Raisel Iglesias a signé un 26e sauvetage.

Hyun-Jin Ryu (4-3) a donné trois points et huit coups sûrs en cinq manches.

Marlins 5 Mets 3

Brian Anderson a cogné un triple d’un point en neuvième et les Marlins de Miami ont eu le dernier mot face aux Mets de New York, 5-3.

Anderson a porté le score à 4-1 avec son quatrième triple de la saison, poussant au marbre J.T. Realmuto.

JT Riddle a claqué un circuit en solo. Lewis Brinson a fourni un double de deux points, tandis que le coup de deux buts de Derek Dietrich a fait marquer un coureur.

Jose Urena (6-12) a donné un point et quatre coups sûrs en six manches et un tiers.

Michael Conforto et Kevin Plawecki ont frappé des circuits dans une cause perdante.

Jacob deGrom (8-9) a retiré neuf frappeurs au bâton en sept manches, accordant deux points et trois coups sûrs.