ST. PETERSBURG, Fla. — Josh Donaldson n’a réussi aucun coup sûr à ses débuts avec sa nouvelle équipe, Edwin Encarnacion a atteint le plateau des 30 circuits pour une septième saison consécutive et les Indians de Cleveland ont battu les Rays de Tampa Bay 2-0, mardi soir.

Les Indians tentent de signer un troisième titre consécutif de la section Centrale de l’Américaine. Les Twins du Minnesota, qui occupent la deuxième place, accueillaient les Yankees de New York.

Acquis des Blue Jays de Toronto le 31 août, Donaldson a été blanchi en quatre présences au marbre à son premier match dans les Majeures depuis le 28 mai. Une blessure au mollet gauche l’avait tenu à l’écart du jeu.

Yan Gomes a aussi cogné un circuit et la recrue Shane Bieber (10-3) a retiré 11 frappeurs sur des prises, un sommet en carrière, en six manches et deux tiers. Bieber a alloué trois coups sûrs et trois buts sur balles.

Les Rays venaient de signer une 12e victoire de suite à domicile, ce qui constituait un nouveau record d’équipe. Ils n’ont perdu que pour une quatrième fois à leurs 20 derniers matchs.

Gomes a claqué une longue balle en cinquième manche et Encarnacion l’a imité en sixième contre Tyler Glasnow (0-4), qui a accordé six coups sûrs en sept manches.

Athletics 3 Orioles 2

Mike Fiers a été efficace pendant six manches et il est resté invaincu dans l’uniforme des Athletics d’Oakland, qui ont défait les Orioles de Baltimore 3-2.

Les Athletics ont signé une cinquième victoire de suite et ils montrent un dossier de 33-15 depuis la pause du match des étoiles, le meilleur des Majeures durant cette période. Les Athletics occupent le deuxième rang donnant accès à la partie éliminatoire de l’Américaine.

Fiers (12-6), qui a été acquis des Tigers de Detroit le 6 août, a alloué un point, quatre coups sûrs et un but sur balles. Il revendique une fiche de 5-0 en sept départs avec les Athletics.

Stephen Piscotty a réussi trois coups sûrs, dont un simple d’un point lors d’une troisième manche de trois points des Athletics. Il a placé une balle en lieu sûr dans un 12e match de suite.

Jeurys Familia a été parfait en neuvième manche et il a inscrit un 18e sauvetage cette saison. Il a été acquis des Mets de New York le 21 juillet.

Mike Wright (3-2) s’est amené en relève à Alex Cobb en troisième manche, et il a permis les trois points des Athletics.

Astros 5 Tigers 4

Jose Altuve a cogné une longue balle lors du premier lancer du match et les Astros de Houston ont eu raison des Tigers de Detroit 5-4.

Les Astros ont maintenu leur avance de trois matchs devant les Athletics d’Oakland au sommet de la section Ouest de l’Américaine.

Les Astros se sont donné une avance de 5-0 grâce à trois circuits lors des quatre premières manches de Jordan Zimmermann et ils ont ensuite tenu le coup en blanchissant leurs adversaires pendant cinq manches.

Framber Valdez a quitté le monticule avec une avance d’un point après avoir concédé quatre points aux Tigers en quatrième manche, dont trois à la suite d’un circuit de JaCoby Jones. Will Harris (4-3) a enregistré la victoire après avoir retiré trois adversaires au bâton en cinquième. Roberto Osuna a fermé les livres pour son 17e sauvetage en 18 occasions.

Zimmermann (7-7) a accordé cinq points, six coups sûrs et un but sur balles en cinq manches. La relève des Tigers n’a donné aucun point en quatre manches.