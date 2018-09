BALCON DE BIZKAIA, Espagne — Le Canadien Michael Woods a remporté la 17e étape du Tour d’Espagne, mercredi.

Woods (Cannondale), d’Ottawa, a complété l’étape de 157 km entre Gatxo et Balcon de Bizkaia en quatre heures, neuf minutes et 48 secondes.

Il est ainsi devenu le deuxième cycliste canadien à gagner une étape du Tour d’Espagne, après Ryder Hesjedal, de Victoria, en C.-B., qui avait remporté des étapes en 2009 et 2014.

Woods a devancé le Belge Dylan Teuns (BMC Racing) par cinq secondes au fil d’arrivée, et l’Espagnol David de la Cruz Melgarejo (Sky) par 10 secondes.

Antoine Duchesne (Groupama FDJ), de Saguenay, a quant à lui terminé 117e à 22:41 de son compatriote.

Au classement cumulatif, le Britannique Simon Yates possède toujours la maillot rouge de meneur, 25 secondes devant l’Espagnol Alejandro Valverde.

Enric Mas s’est aussi illustré et a grimpé au troisième rang au cumulatif, à 1:22 de Yates.

Woods est maintenant 35e, à 56:55, tandis que Duchesne est 132e.

Il ne devrait pas y avoir de modification au sommet du classement général jeudi, alors que les cyclistes s’attaqueront à une étape de 186,1 km entre Ejea de los Caballeros et Lleida, dans le nord-est de l’Espagne.

Le Tour d’Espagne se terminera dimanche à Madrid.

Woods dans l’équipe canadienne aux Mondiaux

D’autre part, Cyclisme Canada a dévoilé mercredi l’équipe composée de 23 coureurs qui représentera le pays aux Championnats du monde qui se dérouleront à Innsbruck, en Autriche, du 23 au 30 septembre. Les coureurs participeront au contre-la-montre et à la course sur route.

La championne du monde au contre-la-montre par équipes Leah Kirchmann, ainsi que le champion canadien sur route Antoine Duchesne, feront partie de cette équipe. Parmi les autres athlètes à surveiller se trouvent l’ancienne championne du monde au contre-la-montre Karol-Ann Canuel, la championne canadienne au critérium Sara Bergen ainsi que la grimpeuse Sara Poidevin. Chez les hommes, on retrouve Woods ainsi que Hugo Houle, qui a pris part aux Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal le week-end dernier.

«Du côté des hommes, ‘Mike’ Woods a prouvé qu’il est parmi les meilleurs au monde dans les courses d’une journée comme celle de Liège (Liège-Bastogne-Liège), et il a démontré qu’il est un excellent grimpeur au Tour d’Italie et d’Espagne. ‘Mike’ aura l’appui de ses coéquipiers et nous croyons que nos chances sont bonnes (de connaître du succès)», a déclaré par voie de communiqué le directeur de l’équipe canadienne, Kevin Field.