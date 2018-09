MONTRÉAL — Le Québécois Nicolas Gill sera intronisé au Temple de la renommée de la Fédération internationale de judo le 18 septembre, a annoncé Judo Canada par voie de communiqué mercredi.

Gill, qui est âgé de 46 ans, fera son entrée dans le cadre du congrès annuel précédant les championnats du monde à Bakou, en Azerbaïdjan.

«Dans mon cas, je ne pense pas que seule ma carrière d’athlète a été considérée, mais aussi mon séjour d’entraîneur. C’est la combinaison des deux», a-t-il tenu à dire.

Gill est le seul Canadien parmi les 29 personnes intronisées jusqu’à maintenant.

«Les judokas intronisés ne sont que des judokas exceptionnels. C’est un très bel honneur de me retrouver parmi ces légendes. Tous les plus grands de l’histoire sont présents. Ce sont des gens, quand tu commences à t’intéresser au judo, que tu admires et que tu ne penses même pas rencontrer un jour! Et là, mon nom sera à côté des leurs!», s’est-il exclamé.

Gill a participé aux Jeux olympiques d’été à quatre reprises, et il a décroché une médaille de bronze à Barcelone en 1992 ainsi qu’une d’argent à Sydney en 2000. Il est également triple médaillé aux championnats du monde, obtenant même l’argent aux Mondiaux de 1993.

«M. Gill est le judo au Canada. Nous ne pourrions être plus fiers de voir ses collègues internationaux reconnaître son excellence et sa contribution à notre sport», a attesté Mike Tamura, président de Judo Canada.