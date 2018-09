CINCINNATI — Justin Turner et Yasmani Grandal ont produit trois points chacun et les Dodgers de Los Angeles ont surclassé les Reds de Cincinnati 8-1, mercredi.

Turner a cogné un simple de deux points et un double d’un point. Grandal a claqué deux simples et un double, faisant marquer un coureur à chaque fois.

Joc Pederson a nivelé le score 1-1 avec son 21e circuit de la saison. Une erreur a mené à l’autre point des Dodgers.

Caleb Ferguson (6-2) a obtenu trois retraits au bâton en quatrième, sa seule manche de travail.

Jose Peraza a cogné un circuit dans une cause perdante.

En quatre manches et deux tiers, Anthony DeSclafani (7-5) a donné six points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles.

Pirates 4 Cardinals 3

Jacob Stallings a produit trois points et les Pirates de Pittsburgh ont freiné une poussée tardive des Cards de St. Louis, l’emportant 4-3.

Stallings a égalé le score 1-1 avec un ballon sacrifice, en deuxième. Quatre manches plus tard, il a réussi un simple de deux points qui a donné l’avance 4-1 aux Pirates.

Un optionnel et un simple d’un point ont corsé les choses dans les deux dernières manches, mais Pittsburgh a tenu bon.

Jordan Luplow a cogné trois simples et a marqué deux fois.

Jameson Taillon (13-9) a espacé deux points et quatre coups sûrs en sept manches. Felipe Vazquez a inscrit un 32e sauvetage.

Chez les Cards, Marcell Ozuna et Jose Martinez ont atteint les 80 points produits avec un simple et un optionnel, respectivement.

Daniel Poncedeleon (0-2) a alloué deux points et cinq coups sûrs en cinq manches.