MONTRÉAL — Un total de 66 joueurs prendront part au camp d’entraînement du Canadien de Montréal, à compter de jeudi.

Les joueurs se soumettront d’abord à des évaluations physiques et des examens médicaux. Le premier entraînement sur glace aura lieu vendredi matin. Le tout se déroule au Complexe sportif Bell, à Brossard.

Dans le groupe se trouvent six gardiens de but, 23 défenseurs et 37 attaquants.

Le camp des recrues a pris fin mercredi. Vingt-deux des 30 participants ont été invités au camp officiel.

Par ailleurs, à l’aube des matchs préparatoires se tiendra dimanche ;a 13h00 le match intra-équipe Rouges vs Blancs, au Centre Bell.

La liste complète des joueurs:

Attaquants (37)

Adams-Moisan, Morgan

Addison, Jeremiah

Agostino, Kenny

Alain, Alexandre

Armia, Joel

Audette, Daniel

Belzile, Alex

Bitten, William

Byron, Paul

Chaput, Michael

Danault, Phillip

De La Rose, Jacob

Deslauriers, Nicolas

Domi, Max

Drouin, Jonathan

Evans, Jake (blessé)

Froese, Byron

Gallagher, Brendan

Grenier, Alexandre

Hudon, Charles

Jevpalovs, Nikita

Kotkaniemi, Jesperi

Lehkonen, Artturi

Martineau, Phélix

McCarron, Michael

Peca, Matthew

Pezzetta, Michael

Plekanec, Tomas

Scherbak, Nikita

Shaw, Andrew

Shinkaruk, Hunter

Suzuki, Nick

Tatar, Tomas

Teasdale, Joel

Vejdemo, Lukas

Verbeek, Hayden

Waked, Antoine

Défenseurs (23)

Alzner, Karl

Benn, Jordie

Brook, Josh

Culkin, Ryan

Després, Simon

Fleury, Cale

Juulsen, Noah

Lamarche, Maxim

Lernout, Brett

Melancon, T.J.

Mete, Victor

Moravcik, Michal

Ouellet, Xavier

Petry, Jeff

Plant, Adam

Reilly, Mike

Schlemko, David

Sklenicka, David

Taormina, Matt

Tyszka, Jarret (blessé)

Valiev, Rinat

Walford, Scott (blessé)

Weber, Shea

Gardiens (6)

Harvey, Samuel

Lindgren, Charlie

Marcoux, Étienne

McNiven, Michael

Niemi, Antti

Price, Carey