BOSTON — Les tableaux indicateurs du Fenway Park venaient tout juste de s’illuminer, affichant «100 victoires», que David Price pensait déjà au 101e gain.

Les Red Sox de Boston ont récolté leur 100e victoire pour la première fois depuis 1946, l’emportant 1-0 devant les Blue Jays de Toronto, mercredi soir.

«C’est ce que nous avons fait toute l’année, a admis Price. C’est pourquoi nous avons atteint ce plateau aujourd’hui.»

C’est la première fois depuis que Ted Williams est revenu de la Deuxième Guerre mondiale que les Red Sox atteignent ce plateau.

Price (15-6) a quant à lui mis la main sur sa sixième victoire par décision d’affilée. Price a alloué trois coups sûrs et a retiré sept frappeurs sur des prises. Invaincu depuis ses 11 derniers départs, Price a quitté le monticule après 92 lancers, alors que son équipe était en avance.

Rafael Devers a réussi à rejoindre le marbre suite à un mauvais lancer de Aaron Sanchez (4-6), en cinquième manche.

Craig Kimbrel a effectué trois retraits pour récolter son 39e sauvetage en 44 occasions.

«Comprenez-moi bien; 100 victoires, ce sont 100 victoires. Mais nous avons un plus grand objectif, évidemment, a expliqué le gérant des Red Sox Alex Cora. Aujourd’hui, nous nous sommes rapprochés un peu plus de notre but.»

Une journée après être devenue la première équipe à assurer leur présence en séries éliminatoires, les Red Sox ont signé un 10e gain en 14 rencontres et se sont donné une avance de 54 matchs au-dessus de la barre de ,500. La formation de Boston tente de décrocher pour la troisième fois d’affilée le titre de la section Est de la Ligue américaine.

La dernière fois que les Red Sox ont atteint le plateau des 100 victoires, Williams, Johnny Pesky, Bobby Doerr et Dom DiMaggio faisaient partie de l’alignement. La formation actuelle aura besoin que de six victoires pour briser le record de la concession de 105 victoires, établi en 1912.

«Quelqu’un vient de me dire que ce plateau avait été atteint que trois fois ici et que la dernière fois, c’était il y a 70 ans, a soutenu le premier but Mitch Moreland. Je pense que ça parle de lui-même.»

Sanchez (4-6) a concédé trois coups sûrs et a retiré six adversaires au bâton. La formation torontoise affiche un rendement de 1-8 au Fenway Park cette saison et n’a pas gagné deux matchs consécutifs depuis les 24 et 25 août.

Jonathan Davis a placé sa première balle en lieu sûr avec les Blue Jays, qui ont terminé avec quatre coups sûrs.