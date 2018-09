TOKYO — La deuxième tête de série Hsieh Su-wei a accédé aux quarts de finale de l’Omnium féminin du Japon en disposant de Mandy Minella 6-3, 6-2 jeudi.

Hsieh a gagné 10 des 13 derniers jeux pour atteindre ce stade d’un tournoi pour la quatrième fois de la campagne.

Hsieh a décoché 25 coups gagnants, contre seulement 16 fautes directes, et elle a converti quatre de ses six balles de bris. Minella a totalisé 20 fautes directes et seulement 14 coups gagnants, en plus de n’avoir profité que d’une seule de ses six balles de bris.

La Taïwanaise affrontera au prochain tour la cinquième tête de série Ajla Tomljanovic.

D’autre part, Magda Linette a vaincu Tamara Zidansek 6-3, 7-6 (3).