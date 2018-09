SINGAPOUR — Kimi Raikkonen n’avait pas l’intention d’aborder les motifs pour lesquels il ne s’alignera pas avec Ferrari l’an prochain.

En conférence de presse d’avant-course au Grand Prix de Formule 1 de Singapour, le Finlandais a de nouveau exploité son style typiquement monosyllabique et nonchalant lorsqu’on lui a demandé les raisons de son départ. On a annoncé plus tôt cette semaine que Ferrari ne renouvellerait pas son contrat pour 2019.

«C’est ça qui s’est produit. Ça ne dépend pas de moi et ce n’est pas ma décision, a mentionné Raikkonen jeudi. C’est le résultat. Au moins, il y a un résultat.»

Son volant a été offert à Charles Leclerc. Le Monégasque âgé de 20 ans a quitté Sauber pour se joindre à la ‘Scuderia’, cédant sa place au sein de l’équipe suisse à Raikkonen.

Ce dernier a été interrogé à savoir s’il était satisfait de se joindre à une équipe moins prestigieuse telle que Sauber, où il a commencé sa carrière en F1 en 2001. Il a répliqué sèchement, en fixant agressivement le journaliste qui a posé la question.

«Pourquoi pas?, a-t-il demandé. Je veux y aller. Pourquoi est-ce que vous rendez tout ça si compliqué?»

Raikkonen a remporté le championnat des pilotes avec Ferrari en 2007, et il a signé un total de 20 victoires et 100 podiums en carrière en F1.

Outre ses aptitudes de pilote, Raikkonen est devenu le chouchou des amateurs de course en raison de sa nonchalance et de son désintérêt lorsqu’il parle de lui-même. Il a même semblé s’amuser à jouer ce rôle jeudi, devenant sarcastique alors qu’on lui posait des questions sur son âge.

Raikkonen aura 39 ans lorsqu’il pilotera pour Sauber l’an prochain, ce qui en fera le pilote le plus âgé du plateau.

Questionné à savoir s’il avait encore la flamme, en dépit de son âge, il a répliqué sans broncher: «Non, pas vraiment, honnêtement».

Raikkonen a été informé de la décision de Ferrari il y a un peu plus de deux semaines, pendant le Grand Prix de Formule 1 d’Italie, à Monza.

Son coéquipier chez Ferrari, Sebastian Vettel, a déclaré qu’il avait bâti une belle relation avec Raikkonen, et qu’il lui manquera beaucoup.

«La chose la plus importante entre coéquipiers, c’est le respect, a dit Vettel, quadruple champion du monde. De toute évidence, c’est une belle opportunité pour Charles, mais je suis triste de voir partir Kimi, parce que nous avions développé une belle relation, même si nous sommes très différents.»