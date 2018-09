LLEIDA, Espagne — Le Belge Jelle Wallays a remporté la 18e étape du Tour d’Espagne, jeudi, tandis que Simon Yates s’accrochait à son maillot rouge de meneur à la veille de deux journées déterminantes dans les Pyrénées.

Wallays a lancé une attaque précoce, et il a franchi le fil d’arrivée tout juste devant son partenaire d’échappée Sven Erik Bystrom et le champion du monde Peter Sagan. Il a ainsi remporté l’épreuve de 186 km entre Ejea de los Caballeros et Lleida en un peu moins de quatre heures.

Michael Woods, d’Ottawa, a terminé 81e à 2:10 de Walays, tandis qu’Antoine Duchesne, de Saguenay, a pris le 83e échelon à 2:21.

Yates, qui fait partie de l’équipe Mitchelton-Scott, est demeuré en tête du classement général pour une cinquième journée consécutive — et une huitième au total. Il devance l’ex-champion de la ‘Vuelta’ Alejandro Valverde par 25 secondes, et Enric Mas, troisième, par 1:22.

Woods, qui a remporté la 17e étape la veille, est 34e à 59:05, tandis que Duchesne suit au 130e rang.

Cette étape de transition vers la Catalogne s’est déroulée avant que les cyclistes n’entrent dans la petite Principauté d’Andorre, située dans les Pyrénées.

L’étape de 154 km prévue vendredi commencera à Lleida et se déroulera essentiellement sur le plat, du moins jusqu’à l’arrivée en altitude. Elle sera suivie d’une autre étape, plus courte, mais beaucoup plus exigeante en vertu du fait qu’elle sera ponctuée de six cols de catégorie.

Après ces étapes, le Tour d’Espagne se dirigera vers Madrid, où les cyclistes, comme le veut la coutume, laisseront le meneur rouler en tête de peloton.