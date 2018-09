Tony Gonzalez, le plus grand ailier rapproché de l’histoire de la NFL, Ed Reed, Champ Bailey et London Fletcher sont éligibles pour la première et leur nom fait partie de la liste des 102 candidats dont les noms orneront les scrutins en vue de l’élection de nouveaux membres au Temple de la renommée du football.

Gonzalez s’est retiré en 2013 après 17 saisons au cours desquelles il a capté 1325 passes, ce qui lui confère le deuxième rang de tous les temps, derrière Jerry Rice. Vedette universitaire autant au football qu’au basketball, il a été repêché 13e au total par les Chiefs de Kansas City en 1997 et y a joué 12 campagnes. Il a passé les cinq dernières années de sa carrière avec les Falcons d’Atlanta. Au total, il a marqué 111 touchés par la passe et amassé 15 127 verges aériennes.

Il a été sélectionné six fois au sein de l’équipe d’étoiles, en plus d’être élu au sein de l’équipe de la décennie 2000-10.

Reed et Bailey ont été des demis défensifs de premier plan au sein d’unités défensives d’élite. Le 24e joueur sélectionné au repêchage de 2002, Reed a passé 11 saisons avec les Ravens de Baltimore, menant la NFL pour les interceptions trois fois. Parmi ses 64 interceptions ramenées pour des touchés, deux l’ont été sur 106 et 107 verges. Aussi sélectionné sur l’équipe de la décennie 2000-10, Reed a vu son nom inscrit sur cinq équipes d’étoiles, en plus d’être nommé joueur défensif par excellence en 2004. Il a remporté le Super Bowl en 2012.

Bailey a amorcé sa carrière avec les Redskins de Washington en 1999 après avoir été sélectionné septième au total. Il est passé aux Broncos de Denver en 2004 et a mené la ligue avec 10 interceptions en 2006. Bailey, qui a aussi joué un peu en attaque, a réussi 52 interceptions en carrière, a été sélectionné trois fois au sein de l’équipe d’étoiles et a aussi fait partie de l’équipe de la décennie 2000-10.

Fletcher est devenu secondeur partant avec les Rams de St. Louis en 1999 et a gagné un Super Bowl. Rare joueur non repêché à être en nomination pour le Temple de la renommée, il n’a raté qu’un départ entre 1999 pour les Rams, les Bills de Buffalo et les Redskins. Il a participé à quatre Pro Bowls et a conclu sa carrière avec 1380 plaqués, 23 interceptions et 39 sacs.