NEW YORK — Nolan Arenado et Trevor Story ont frappé des circuits pour aider le Colorado à s’imposer 10-3 contre l’Arizona, une victoire augmentant l’avance des Rockies au sommet de la section Ouest.

Le coussin est de deux matches devant les Dodgers et de quatre matches et demi devant les D’Backs.

Arenado a atteint le cap des 100 points produits avec un 34e circuit, une frappe en solo. Story en est à 102 points produits, après un circuit de deux points.

David Dahl a cogné trois coups sûrs et a produit deux points.

Kyle Freeland (15-7) a accordé trois points et quatre coups sûrs en six manches et un tiers, retirant six frappeurs au bâton.

A.J. Pollock a claqué un circuit dans une cause perdante. Matt Koch (5-5) a permis quatre points et huit coups sûrs en trois manches.

La fiche de l’Arizona en septembre a glissé à 3-12.

Les Diamondbacks ont réduit l’avance des Rockies à 5-3 avec deux doubles d’un point, en septième, mais le Colorado a répliqué en marquant cinq fois en fin de manche.

Todd Frazier a cogné un circuit en solo en fin de neuvième et les Mets de New York ont bien entamé un programme double, l’emportant 4-3 aux dépens des Marlins de Miami.

La 18e longue balle de Frazier est survenue contre Kyle Barraclough (0-6), peu après le circuit égalisateur de Michael Conforto, en solo.

Même le lanceur partant Steven Matz a réussi un coup de quatre buts. Au monticule, il a permis trois points et trois coups sûrs, en six manches et un tiers.

L’autre coup sûr des Mets a été un double de Brandon Nimmo, son 25e. Le gain est allé à Jerry Blevins (3-2).

Peter O’Brien et Isaac Galloway ont frappé des circuits dans une cause perdante.