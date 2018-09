PHILADELPHIE — Une surprenante première moitié de saison et une poussée au début du mois d’août ont permis aux Phillies de Philadelphie d’être en bonne position pour accéder aux séries.

Ils se sont ensuite effondrés.

Depuis qu’ils ont réussi un balayage de quatre matchs contre les Marlins de Miami, le 5 août, les Phillies (74-71) montrent un dossier de 11-23 et ils ont perdu 10 de leurs 11 dernières séries (0-10-1). Ils sont passés d’un match et demi d’avance sur les Braves d’Atlanta à un retard de sept matchs et demi pour le sommet de la section Est de la Nationale. Et il ne reste que 17 parties à jouer.

Les Phillies n’étaient qu’un match derrière les Cubs de Chicago pour la meilleure fiche de la Nationale avant leur descente aux enfers. Maintenant, terminer la saison au-dessus de la barre de ,500 sera un défi.

L’approche positive du gérant Gabe Kapler n’a pas faibli, mais même lui n’est pas en mesure de trouver du positif dans cet effondrement.

«Il ne fait aucun doute que nous pouvons jouer du meilleur baseball, a déclaré Kapler. Nous sommes plus talentueux et mieux préparés que les résultats le montrent.»

Alors, qu’est-ce qui s’est passé?

«Ce n’est pas une chose en particulier, a affirmé Kapler. C’est un ensemble de beaucoup de choses. Essayer de réduire cette situation à une seule chose ne compte pas toutes les variables.»

Voici un début. Les Phillies ne peuvent pas frapper, ne peuvent pas protéger leurs avances et ils ne jouent pas bien en défensive.

L’équipe présente la deuxième pire moyenne au bâton (.237) dans les Majeures, elle est 21e au niveau des points comptés et elle montre le troisième plus haut total de retraits sur des prises.

Seulement contre les Nationals de Washington, l’enclos de releveurs a gaspillé quatre avances en neuvième manche, y compris une avance de trois points dans le deuxième match d’un programme double, mardi soir. La défensive a commis 105 erreurs, le deuxième plus haut total du circuit.

Kapler, l’instructeur des frappeurs John Mallee et l’adjoint Pedro Guerrero ont pourtant prêché la patience au marbre.

Si on se fie aux statistiques avancées, les Phillies ont décidé d’accorder plus d’importance aux balles frappées dans les airs, mais la plupart des frappeurs connaissent des saisons en deçà des attentes.

Odubel Herrera a cogné 21 circuits cette saison, un sommet en carrière, mais sa moyenne au bâton de ,257 et son pourcentage de présence sur les buts de ,313 sont les pires de sa carrière. Cesar Hernandez a lui aussi établi un sommet en carrière pour les longues balles, avec 11, mais sa moyenne au bâton de ,256 constitue sa pire depuis son arrivée dans le circuit. Même son de cloche pour Nick Williams, qui a perdu plus de 30 points à sa moyenne, passant de ,288 à ,256.

Rhys Hoskins (,252, 30 circuits et 89 points produits) a joué par séquences, mais il est le meilleur frappeur de l’équipe. Maikel Franco (.268, 22 circuits et 67 points produits) est le seul joueur à avoir de meilleures statistiques sous le nouveau groupe d’entraîneurs. Et pourtant, Kapler a essayé de le rayer de la formation à plusieurs reprises.

Malgré les difficultés, Kapler appuie ses instructeurs.

«Ces deux-là forment un tandem incroyable, a-t-il insisté. Ils ont fait un travail formidable. Je comprends que les récents insuccès peuvent mener à des questionnements de la sorte, mais je crois que John Malle est un des meilleurs instructeurs et que Pedro l’a soutenu coûte que coûte.»

Le directeur général des Phillies, Matt Klentak, a effectué plusieurs transactions avant et après la date limite des échanges afin d’aider son attaque, faisant l’acquisition du receveur Wilson Ramos, le joueur d’avant-champ Asdrubal Cabrera, le joueur de premier but Justin Bour et le vétéran Jose Bautista.

Les Phillies étaient dans la course pour acquérir le joueur étoile Manny Machado, mais les Orioles de Baltimore l’ont échangé aux Dodgers de Los Angeles parce que les Phillies n’étaient pas prêts à se départir de leurs bons espoirs. La troupe de Philaldephie tentera cependant de mettre la main sur Machado et Bryce Harper lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

Malgré tout, les Phillies ne sont pas tout de suite prêts à poser les yeux vers la saison morte. Ils accusaient sept matchs de retard sur les Mets de New York avec 17 parties à disputer à la saison 2017 et ils sont venus de l’arrière pour remporter le premier de cinq titres de section de suite.

Mais l’équipe ne compte plus dans ses rangs Jimmy Rollins, Ryan Howard, Chase Utley, Shane Victorino, Aaron Rowand et Pat Burrell.

«Ce n’est pas terminé tant que nous ne sommes pas éliminés», a simplement répondu le lanceur Jake Arrieta.