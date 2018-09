BALTIMORE — Tim Beckham a donné le ton avec un simple de deux points en première manche, jeudi, aidant les Orioles de Baltimore à l’emporter 5-3 aux dépens des A’s d’Oakland.

Beckham a fait marquer Cedric Mullins et Jonathan Villar, sur les buts en vertu de simples eux aussi.

Les Orioles ont mis fin à une série de six défaites.

Dylan Bundy (8-14) a retiré huit frappeurs au bâton en six manches, allouant deux points et six coups sûrs. Il n’a pas donné de but sur balles. Bundy signait un premier gain depuis le 29 juillet.

Mychal Givens a dû se charger de cinq retraits, en route vers un septième sauvetage.

Stephen Piscotty a cogné un 24e circuit pour les Athletics, qui avaient gagné leurs six dernières rencontres.

Oakland a glissé à un match et demi des Yankees, qui seraient en ce moment le club à domicile contre les A’s, dans le match sans lendemain de l’Américaine.

Brett Anderson (3-5) a été victime de quatre points et sept coups sûrs en trois manches et un tiers.