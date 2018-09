SINGAPOUR — La décision de l’écurie Ferrari de ne pas renouveler le contrat de Kimi Raikkonen la saison prochaine a été prise en fonction de l’avenir à long terme de l’équipe plutôt que sur la forme actuelle du pilote.

Raikkonen, âgé de 38 ans, champion du monde de Formule 1 en 2007, sera remplacé la saison prochaine par Charles Leclerc, 20 ans.

Leclerc a été membre du programme de l’académie Ferrari et dispute sa première saison en F1 avec l’équipe Sauber. Raikkonen a remporté 20 Grands Prix et totalise 100 podiums en carrière.

«Il est très important de considérer cette décision en fonction de l’avenir de l’équipe dans deux ou trois ans. À mon avis, cela justifie notre choix, a déclaré le directeur de Ferrari, Maurizio Arrivabene.

«Ce n’est pas une décision prise en fonction de la situation actuelle ou celle de l’année prochaine. Mon travail consiste à considérer l’avenir de l’équipe… Comment développer un jeune talent et ce que vous attendez de lui dans l’avenir?»

Raikkonen remplacera Leclerc chez Sauber l’année prochaine. Il a accepté une entente de deux ans, ce qui signifie qu’il aura 41 ans d’ici la fin de la saison 2020.

Mais la décision de ne pas tenir compte de la constance de Raikkonen a surpris certains observateurs, car il a obtenu six podiums lors des sept dernières courses et neuf en 13 au total cette saison.

«Cela n’a rien à voir avec le respect que je voue à Kimi, qui est formidable comme être humain et en tant que pilote. Si vous devez faire un choix en pensant à l’avenir, nous avons fait le bon choix pour nous et pour Kimi, a déclaré Arrivabene. Je l’ai impliqué dans le processus de la décision et il n’a même pas essayé de dire: ‘Je voudrais vous faire changer d’avis.’»

Raikkonen a été informé de la décision peu de temps avant le Grand Prix d’Italie. Deux jours plus tard, il s’est assuré la position de tête à Monza.

Arrivabene a répondu de façon sarcastique à la suggestion selon laquelle Raikkonen l’avait mal pris.

«Kimi était tellement nerveux et malheureux quand je lui ai annoncé la décision qu’il a décroché la position de tête samedi, a mentionné Arrivabene. Quand j’ai lu les critiques, je me suis dit: ‘je vais le rendre malheureux chaque semaine, comme ça il va nous offrir la pole.’ On parle d’un pilote professionnel, pas d’enfants qui s’amusent au parc d’attractions, n’est-ce pas?»

Les projecteurs seront braqués sur Leclerc la saison prochaine, mais Arrivabene pense qu’il est peut-être irréaliste de s’attendre à ce qu’il rivalise pour le titre.

«La première erreur est de mettre trop de pression sur les épaules de ce jeune, a déclaré Arrivabene. Cela pourrait être une énorme erreur.»

Pendant ce temps, Arrivabene a laissé la porte ouverte à l’arrivée d’un autre jeune pilote dans les rangs de Ferrari à Maranello: Mick Schumacher.

Schumacher, âgé de 19 ans, occupe le deuxième rang au championnat de F3. Il est le fils du grand champion de F1 Michael Schuamcher, qui a remporté cinq de ses sept titres en F1 avec Ferrari.

«Le plus important est de le laisser se développer sans pression. Je lui souhaite une belle carrière. Avec un nom comme celui-là, je pense que la porte est toujours ouverte, bien sûr, mais sans brûler les étapes, a prévenu Arrivabene. Il faut y aller lentement mais sûrement, alors nous verrons ce que l’avenir nous réserve. Comment peux-tu dire non à un nom comme celui-là à Maranello?»