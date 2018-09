BROSSARD, Qc — Depuis le temps que l’on en parle, le camp d’entraînement du Canadien de Montréal a officiellement été lancé, vendredi matin, à Brossard.

Un premier groupe de 27 joueurs a sauté sur la patinoire du Complexe sportif Bell sur le coup de 10 heures. Le groupe réunissait, entre autres, les attaquants Brendan Gallagher, Tomas Plekanec, Phillip Danault, Charles Hudon, Tomas Tatar et Jesperi Kotkaniemi ainsi que les défenseurs Karl Alzner, Victor Mete et Simon Després, qui profite d’un essai professionnel.

Alzner s’est présenté avec un nouveau numéro, le 27.

Les trois gardiens étaient Charlie Lindgren, Michael McNiven et Étienne Marcoux.

Carey Price et Antti Niemi feront partie d’un second groupe à s’entraîner, autour de 12h30, en compagnie de Jeff Petry, Jordie Benn, Xavier Ouellet, Jonathan Drouin, Paul Byron, Max Domi et Nick Suzuki.

Huit joueurs sont blessés, dont Andrew Shaw, Scott Walford et Matt Taormina, qui ont patiné en compagnie du thérapeute sportif Graham Rynbend environ une heure avant leurs coéquipiers.

Par ailleurs, la direction du Canadien a octroyé un essai professionel au vétéran ailier droit Joel Ward.

Ward, âgé de 37 ans, a disputé un total de 726 matchs en saison régulière en 11 saisons dans la LNH avec le Wild du Minnesota, les Predators de Nashville, les Capitals de Washington et les Sharks de San Jose. Il a récolté 304 points en carrière, dont 133 buts.

L’an dernier, il a participé à 52 matchs avec les Sharks. Il a inscrit cinq buts et sept mentions d’aide. Il n’a pas joué pendant les séries éliminatoires.

Ward a connu sa meilleure saison avec les Capitals en 2013-2014. Il avait alors obtenu 24 buts et 25 aides en 82 parties.