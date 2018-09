DÉTROIT — La carrière de Henrik Zetterberg dans la Ligue nationale de hockey est terminée.

C’est le directeur général des Red Wings de Detroit, Ken Holland, qui en a fait l’annonce, vendredi matin.

Holland a révélé que Zetterberg ne pouvait plus jouer en raison de ses problèmes dégénératifs au dos. Les médecins consultés ont révélé qu’ils ne pouvaient rien y faire.

On savait déjà que le joueur de centre de 37 ans n’était pas censé entreprendre le camp d’entraînement et le début de la saison régulière avec les Red Wings, mais lui et ses coéquipiers espéraient un retour au jeu à un certain moment pendant la saison.

«J’ai été en mesure de suivre la rééducation, mais incapable de m’entraîner. J’ai essayé, mais la douleur était insupportable, a confié Zetterberg au journal suédois Aftonbladet, le 28 août. Les médicaments pour calmer la douleur les étés précédents n’ont pas aidé cette fois… Je n’ai pas pu m’entraîner correctement et je ne peux pas jouer dans la LNH sans être bien préparé, surtout pas à mon âge.»

Zetterberg, le capitaine des Red Wings depuis la saison 2012-13, a terminé au deuxième rang des marqueurs des Red Wings avec 56 points (11 buts, 45 passes) en 82 matchs la saison dernière, derrière les 63 points (16 buts, 47 aides) de l’attaquant Dylan Larkin.

«Évidemment, il en a arraché à l’entraînement et il n’a pas le sentiment que son dos peut lui permettre de jouer, a révélé l’attaquant Gustav Nyquist. Il doit être très hypothéqué et c’est impressionnant ce qu’il a fait pour disputer tous ces matchs.»

Zetterberg, que les Red Wings ont réclamé en septième ronde (210e) au repêchage de 1999, occupe le cinquième rang au chapitre des buts (337), des aides (623) et des points (960) dans l’histoire des Red Wings. Il a aidé les Red Wings à remporter la coupe Stanley en 2008 et il a remporté le trophée Conn Smythe après avoir égalé l’attaquant Sidney Crosby des Penguins de Pittsburgh au sommet des marqueurs des séries avec 27 points (13 buts, 14 aides).

Il lui reste trois saisons à son contrat de 12 ans signé le 28 janvier 2009.

«Il a été un leader sur la patinoire et à l’extérieur, a déclaré l’attaquant Justin Abdelkader. Ce n’est pas un gars que vous pouvez simplement remplacer.»

Après avoir subi une opération au dos en février 2014, Zetterberg a disputé 77 matchs en 2014-15 et les 82 matchs à chacune des trois dernières saisons.