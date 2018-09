ÉVIAN-LES-BAINS, France — La Canadienne Brooke Henderson est à deux coups de la tête à mi-chemin du Championnat Évian, le dernier tournoi majeur de la saison de la LPGA.

L’athlète ontarienne de 21 ans est à égalité au sixième rang à moins-6 après une ronde de 69, deux coups sous la normale. Elle accuse deux coups de retard sur la Portoricaine Maria Torres, la Sud-Coréenne Mi Hyang Lee et les Américaines Mo Martin et Amy Olson.

Après deux oiselets d’affilée aux quatrième et cinquième trous, Henderson a commis un boguey et un double boguey aux deux suivants. Mais elle a rebondi au retour avec quatre oiselets et un boguey.

«Je pense que mon jeu est vraiment à point, a déclaré Henderson. Avoir été capable de rebondir comme ça mentalement, je pense que cela a vraiment été la clé. Sur ce parcours, vous devez rester patiente et je pense que j’ai été capable de l’être même si cela est parfois très difficile.

«Je suis vraiment excitée pour les deux prochains jours, alors nous verrons ce qui se passera.»

La recrue Torres, la première Portoricaine à avoir mérité sa carte de la LPGA, a joué un 69, avant que Olson (65), Martin (66) et Lee (66) n’égalent son total de 134.

«C’est nouveau et c’est excitant de mener», a mentionné Torres, âgée de 23 ans, qui occupe la 184e rang mondial. Elle ne s’est pas qualifiée pour les rondes du week-end (plus-10) à son précédent tournoi majeur, le championnat féminin de PGA, remporté en juillet par la Sud-Coréenne Sung Hyun Park, qui ne sera pas de la partie ce week-end.

Park (71) a commencé et a terminé la journée à plus-6 au club de golf de la station d’Evian, baigné de soleil, et elle a raté la coupure par trois coups.

Olson a réussi sept oiselets et s’est assuré l’égalité en tête avec un coup roulé de 18 pieds au no 18.

«C’est énorme, a déclaré la golfeuse du Dakota du Nord, âgée de 26 ans, dont le meilleur résultat en carrière dans un tournoi est une égalité à la neuvième place cette saison. Une telle réussite, ça procure une grande confiance pour demain.»