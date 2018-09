CHICAGO — Le releveur des Cubs de Chicago Pedro Strop ratera le reste de la saison régulière en raison d’une élongation musculaire à la cuisse gauche.

L’équipe a annoncé la nouvelle vendredi, après que Strop eut passé un examen d’imagerie par résonance magnétique.

Strop était le spécialiste des fins de match des Cubs depuis que Brandon Morrow s’est blessé le 18 juillet. Il a depuis inscrit 11 sauvetages en 13 occasions, et 13 sauvetages en tout cette saison. En 60 sorties, il présente un dossier de 6-1 avec une moyenne de 2,26.

Le gérant Joe Maddon a indiqué vendredi que l’équipe devrait se fier à Jesse Chavez et Steve Cishek pour terminer les matchs d’ici la fin de la campagne, à moins que l’équipe effectue une transaction.

Strop s’est blessé à la cuisse en courant vers le premier coussin sur un double jeu en 10e manche du match de jeudi, remporté 4-3 par les Cubs face aux Nationals de Washington. Il s’agissait seulement de sa deuxième présence au bâton de la saison.

Âgé de 33 ans, Strop a oeuvré pendant une manche et deux tiers face aux Nationals et a inscrit la victoire. Il devait lancer en fin de 10e après que les Cubs eurent pris les devants et Maddon l’a laissé frapper avec les buts remplis et un retrait.

Morrow, qui est ennuyé par une inflammation au biceps droit, devrait participer à un match simulé samedi.