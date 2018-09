BOSTON — Noah Syndergaard a accordé trois coups sûrs en sept manches et les Mets de New York ont aussi profité de quatre circuits pour venir à bout des Red Sox de Boston par la marque de 8-0, vendredi.

Les Red Sox, qui dominent les Majeures avec 101 victoires, ont vu leur série de gains prendre fin à quatre. Puisque les Yankees de New York ont défait les Blue Jays de Toronto 11-0, l’avance des Red Sox au sommet de la section Est de l’Américaine a été réduite à 9,5 matchs.

Syndergaard (12-3) a retiré six frappeurs sur des prises et a donné trois buts sur balles, aidant les Mets à gagner un quatrième match de suite. Jay Bruce a claqué un circuit de trois points en troisième manche, Austin Jackson est revenu à la charge avec une claque de deux points en huitième, puis Jeff McNeil et Amed Rosario ont ajouté des longues balles en solo en neuvième.

Bruce a également frappé un double d’un point en première contre le partant d’urgence William Cuevas, qui effectuait ses débuts dans les grandes ligues puisque Hector Velazquez était malade. Cuevas (0-1) a accordé des doubles consécutifs à Michael Conforto et Bruce en première, puis a quitté après avoir cédé un simple à Rosario pour commencer la troisième.

Tigers 5 Indians 4

Andrew Miller a accordé deux doubles productifs en septième manche et la marche des Indians de Cleveland vers le titre de la section centrale de l’Américaine a été ralentie par les Tigers de Detroit, qui l’ont emporté 5-4.

Les Tigers ont ainsi mis fin à une série de 10 revers au Progressive Field.

Miller, à sa troisième sortie après avoir soigné une blessure, a pris la relève d’Adam Cimber (0-2) en septième, mais n’a pas été en mesure d’empêcher les Tigers de rompre une égalité de 2-2.

Jeimer Candelario, qui avait cogné un circuit en première, a ajouté un double d’un point, puis Victor Martinez l’a imité.

Les Indians ont marqué deux points en neuvième pour réduire l’écart à 5-4 face à Shane Greene, qui a finalement retiré Francisco Lindor sur un ballon au champ droit avec le point égalisateur au deuxième.

Josh Donaldson et Edwin Encarnacion ont frappé des circuits consécutifs pour les Indians.

La victoire est allée au dossier de Drew VerHagen (3-2), qui a provoqué deux retraits en sixième. Greene a récolté un 29e sauvetage.

Athletics 2 Rays 1 (10 manches)

Khris Davis a commencé la 10e manche en claquant son 42e circuit de la saison, un sommet dans les Ligues majeures, et les Athletics d’Oakland ont vaincu les Rays de Tampa Bay 2-1.

Davis a cogné un tir de Jaime Schultz (2-1) par-dessus la clôture au champ centre pour son 40e circuit cette saison en tant que frappeur de choix. David Ortiz est le seul autre frappeur de choix à avoir déjà connu une campagne d’au moins 40 claques de quatre buts.

Les A’s ont réussi seulement trois coups sûrs face aux neuf lanceurs employés par les Rays.

La victoire est allée au dossier de Blake Treinen (7-2), qui a blanchi ses rivaux pendant deux manches.