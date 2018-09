PHILADELPHIE — Aaron Altherr a cogné deux circuits et a récolté cinq points produits, propulsant les Phillies de Philadelphie vers un important gain de 14-2 devant les Marlins de Miami, vendredi soir.

Roman Quinn, Rhys Hoskins et Mitch Walding ont également sorti leur canon du côté des Phillies, qui ont mis un terme à leur séquence de cinq défaites. Zach Eflin (10-7) a accordé un seul point en six manches et un tiers.

J.T. Realmuto a frappé une longue balle pour les Marlins, qui ont encaissé un quatrième revers consécutif. Wei-Yin Chen (6-11) a concédé cinq points et sept coups sûrs en quatre manches de travail.

Âgé de 27 ans, Altherr devait devenir l’un des joueurs clés de l’offensive de l’organisation après qu’il eut inscrit 19 circuits et 65 points produits en 107 matchs la saison dernière. Le voltigeur a toutefois connu quelques ennuis avec sa frappe le printemps dernier et a fait un tour dans les mineures, après avoir récolté une moyenne au bâton de ,171 et quatre circuits.

Altherr a inscrit son premier circuit depuis qu’il a été rappelé avec le grand club, le 2 septembre. Quinn a ajouté une claque de deux points pour donner une avance de 3-0 aux Phillies.

Le gérant des Marlins, Don Mattingly, a envoyé le receveur Bryan Holaday au monticule pour terminer la neuvième manche. Il a alloué un circuit de deux points à Walding, qui a frappé son premier coup sûr en carrière.