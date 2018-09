NEW YORK — Aaron Judge était de retour sur le terrain après avoir raté sept semaines d’activités en raison d’une fracture au poignet droit et les Yankees de New York ont écrasé les Blue Jays de Toronto 11-0, vendredi soir.

Judge n’a pas participé à un seul match depuis qu’il a été atteint par le lancer de Jakob Junis des Royals de Kansas City, le 26 juillet. Les Yankees ont annoncé que Judge serait limité à son rôle dans le champ extérieur et occuperait le poste de coureur suppléant. Ils espèrent cependant qu’il pourra retrouver le cours normal des choses d’ici la fin de la saison régulière, dans deux semaines.

Il a été accueilli par la foule en délire lorsqu’il s’est amené sur le terrain en huitième manche et une minute plus tard, il a été présenté au public par l’annonceur maison Paul Olden. Judge a occupé le poste de champ droit durant les deux dernières manches.

Les Blue Jays n’ont cependant pas envoyé de balles dans la direction de Judge.

Masahiro Tanaka (12-5) a augmenté sa séquence sans point à 20 manches et a remporté sa troisième victoire consécutive. Il a retiré huit frappeurs sur des prises en six manches. Il a également concédé quatre coups sûrs. Luis Cessa a obtenu son deuxième sauvetage lors de la victoire par blanchissage la plus convaincante depuis le gain de 15-0 face aux Mets.

Les Yankees présentent un dossier de 13-4 devant la formation torontoise cette saison. Amorçant la dernière série devant leurs partisans, les Yankees ont une avance d’un match et demi sur les Athletics.

Judge, la recrue de l’année en titre, présente une moyenne au bâton de ,285 et a cogné 26 circuits, en plus de produite un billet pour la soirée. Au départ, les Yankees croyaient avoir perdu Judge pour une période de trois semaines, mais la douleur a prolongé le tout et il aura finalement manquer 45 matchs.

Luke Voit a frappé un double de deux points qui a couronné une première manche de cinq points face à Marco Estrada (7-12), qui a disputé l’un des pires matchs en carrière. Il a concédé huit points en seulement deux manches et deux tiers.

Andrew McCutchen a frappé son troisième circuit depuis que les Yankees l’ont acquis des Giants de San Francisco, afin d’ajouter de la profondeur.

Didi Gregorius a lui aussi claqué une longue balle.

La formation de Toronto a encaissé un quatrième revers consécutifs

Le simple d’un point de Brett Gardner a chassé le lanceur de la butte.