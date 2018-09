LILLE, France — Victorieux en double, Julien Benneteau et Nicolas Mahut ont propulsé la France en finale de la Coupe Davis, où l’Hexagone pourra défendre son titre.

L’avance contre l’Espagne est passée à 3-0 quand les vétérans de 36 ans ont battu Marcel Granollers et Feliciano Lopez 6-0, 6-4 et 7-6 (7).

La France n’avait pas atteint la ronde ultime lors de deux ans de suite depuis 2001 et 2002. Cette fois-ci, les Américains ou les Croates y seront les rivaux. À la maison face à la Croatie, ou bien en sol américain.

L’Espagne devait se débrouiller sans Rafael Nadal, incommodé au genou droit. C’est ce qui l’a forcé à se retirer de la demi-finale contre Juan Martin del Potro à Flushing Meadows, la semaine dernière.

Benneteau et Mahut devaient jouer en double en finale contre les Belges, l’an dernier. Mais à la dernière minute, Yannick Noah a plutôt misé sur Richard Gasquet et Pierre Hugues Herbert. Benneteau a plus tard dit que la décision a été ce qu’il a vécu le plus difficilement en carrière.

Après la finale de la Coupe Davis, Noah va céder son poste de capitaine à Amélie Mauresmo.

Benneteau et Mahut n’ont échappé que quatre points en première manche. Lors du troisième set, les Espagnols ont mené 2-0 en brisant Mahut à zéro mais au septième jeu, le tennis agressif de Benneteau a mené à un bris pour les Français. Benneteau a aussi été l’artisan du revers victorieux, sur la troisième balle de match.