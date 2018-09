QUÉBEC — L’Américaine Jessica Pegula a prolongé son impressionnant parcours à la Coupe Banque Nationale, alors que la joueuse issue des qualifications a atteint la finale grâce à une victoire de 4-6, 6-2, 6-4 face à sa compatriote Sofia Kenin, samedi.

En finale, Pegula croisera le fer avec la Française Pauline Parmentier, qui a vaincu la Britannique Heather Watson 5-7, 6-3, 7-6 (5).

Pegula, 227e à l’échelle de la WTA, a eu besoin d’une heure et 57 minutes pour vaincre sa rivale. Elle a été légèrement plus efficace que Kenin au service, étant victime de seulement trois bris contre cinq.

Kenin, 67e raquette mondiale et cinquième tête de série, a réussi deux as contre six doubles fautes, tandis que Pegula a réussi 10 as et a commis cinq doubles fautes.

Pegula en sera à son huitième match de la semaine quand elle se présentera sur le court du PEPS de l’Université Laval, dimanche. Pour sa part, Parmentier, 69e au classement mondial et huitième tête de série, en sera seulement à son cinquième match.

Parmentier a toutefois eu besoin de deux heures et 35 minutes pour venir à bout de Watson, samedi. Elle tentera de devenir la quatrième Française à triompher à Québec après Nathalie Tauziat (1993), Marion Bartoli (2006) et Océane Dodin (2016).

Pegula visera un premier titre de la WTA en carrière, tandis que Parmentier a déjà trois titres à son palmarès.