SONOMA, Calif. — Ryan Hunter-Reay a ravi la position de tête au prétendant au titre saisonnier Scott Dixon dans les derniers instants de la séance de qualification, samedi, au Sonoma Raceway.

Hunter-Reay a réussi un tour en une minute et 17,6277 secondes pour obtenir une première position de tête cette saison. Dixon, qui vise un cinquième championnat des pilotes, a suivi en 1:17,7599.

Dixon détient 29 points d’avance sur Alexander Rossi au classement général et la position de tête lui aurait consenti un point supplémentaire avant la dernière épreuve de la saison, dimanche. La course vaudra le double des points habituels et Rossi, un coéquipier de Hunter-Reay chez Andretti Autosport, partira en sixième position.

Le champion en titre Josef Newgarden a pris le troisième rang des qualifications, devant Marco Andretti et Patricio O’Ward, qui effectue ses débuts en IndyCar.