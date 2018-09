NEW YORK — CC Sabathia a été malmené tôt dans le match et les Yankees de New York ont perdu 8-7 face aux Blue Jays de Toronto, samedi, malgré quatre circuits lors d’une tentative de remontée.

Alors que les Yankees accusaient un retard de 5-0 en sixième, Didi Gregorius a frappé un circuit en solo. L’avance des Blue Jays était ensuite de 8-1 en septième, quand Gregorius et Giancarlo Stanton ont claqué des circuits avant de voir Miguel Andujar cogner un grand chelem.

Randal Grichuk a frappé deux circuits et un double, tandis que Kevin Pillar a également cogné une claque de quatre buts pour les Blue Jays, qui ont freiné une série de quatre défaites. Les Blue Jays ont employé sept releveurs pour étouffer la remontée des Yankees.

Sean Reid-Foley (2-3) a retiré 10 frappeurs sur des prises et a accordé deux simples et aucun point en cinq manches.

Ken Giles a enregistré un 21e sauvetage, un neuvième depuis que les Blue Jays ont acquis ses services des Astros de Houston. Il a retiré Gary Sanchez avec un coureur au deuxième coussin pour mettre fin à la huitième manche, puis a été parfait en neuvième.

Le gérant des Blue Jays, John Gibbons, a été expulsé pour une deuxième fois en un mois au Yankee Stadium. Le receveur Luke Maile — qui était sur le banc — a été renvoyé au vestiaire alors qu’il contestait la zone des prises de l’arbitre Roberto Ortiz, puis Gibbons s’en est pris à l’arbitre avant d’être expulsé à son tour.