TORONTO — Le joueur de soccer suédois Zlatan Ibrahimovic a inscrit son 500e but en carrière de façon spectaculaire, samedi, dans une défaite de 5-3 du Galxy de Los Angeles face au Toronto FC.

Alors que le Galaxy de Los Angeles tirait de l’arrière 3-0, Jonathan Dos Santos a effectué une passe en direction du but adverse. Du haut de ses six pieds cinq pouces, Ibrahimovic a repris le ballon au vol et a effectué un demi-tour sur lui-même afin de déjouer le gardien de but Alex Bono de façon incroyable.

La vedette du Galaxy a amorcé la rencontre au deuxième rang de la MLS grâce à une récolte de 16 buts cette saison. Grâce à ce but, il rejoint les grands du soccer Lionel Messi, du FC Barcelone, et Cristiano Ronaldo, de la Juventus de Turin, en tant que joueur actif ayant atteint le plateau de 500 buts en carrière avec ses équipes professionnelles et son équipe nationale.

Ibrahimovic a inscrit 62 buts pour la Suède. Il a inscrit le reste des filets avec le Malmo FF, l’Ajax, la Juventus, l’Inter Milan, le FC Barcelone, l’AC Milan, le Paris Saint-Germain, Manchester United et le Galaxy.

Il avait obtenu sa première chance un peu plus tôt dans la rencontre, à la 12e minute, mais n’avait pas été en mesure de capitaliser.