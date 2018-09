EAST RUTHERFORD, N.J. — Ryan Tannehill a complété deux passes de touché au deuxième quart et les Dolphins de Miami ont eu raison des Jets de New York 20-12, dimanche.

Tannehill a rejoint Albert Wilson sur 29 verges, puis A.J. Derby sur 19 verges. Tout ça en moins de quatre minutes, après quoi les visiteurs menaient 20-0.

Kenyan Drake avait sonné le charge avec une percée de six verges pour un touché, au premier quart.

Tannehill a obtenu 168 verges aériennes (17 en 23). La défense a récolté trois sacs et une interception ramenée sur 31 verges, signée T.J. McDonald.

En deuxième demie, Miami a résisté à une réception payante de Bilal Powell et à deux placements de Jason Myers, dont un de 55 verges.

Les espoirs de remontée des Jets ont pris fin quand le vétéran Frank Gore a réussi un jeu passe et course de 19 verges, sur un troisième essai et 19 verges.

Sam Darnold a cumulé 334 verges de passes, mais il a subi deux interceptions. La connexion avec Powell a été de 28 verges, tôt au troisième quart.

Les Dolphins vont tenter de rester invaincus dimanche prochain, contre Oakland. Les Jets vont tenter de se relancer dès jeudi, à Cleveland.