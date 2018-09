ATLANTA — Matt Ryan a réussi deux majeurs au sol pour une première fois en carrière et il a ajouté deux passes de touché, menant les Falcons d’Atlanta vers une victoire de 31-24 contre les Panthers de la Caroline, dimanche.

Après avoir réussi une faufilade du quart pour accentuer l’avance des Falcons (1-1) à 24-10 au début du troisième quart, Ryan a ajouté un touché au sol au quatrième quart pour porter un dur coup aux visiteurs.

Ryan a vu 23 de ses 28 passes être complétées pour des gains de 272 verges. Le vétéran quart des Falcons et le coordonnateur offensif Steve Sarkisian ont impliqué plusieurs joueurs dans cette rencontre. Huit joueurs ont attrapé au moins un ballon et six ont effectué au moins une course.

Cette équipe ressemblait un peu plus à cette qui avait établi un record des Falcons pour les points marqués, en 2016, alors que le coordonnateur à l’attaque était Kyle Shanahan. Ce dernier est devenu entraîneur-chef des 49ers de San Francisco la saison dernière.

À un certain moment en première demie, Ryan a complété six passes de suite à cinq receveurs différents. Surprenamment, aucune de celles-ci ne s’est retrouvée dans les mains du receveur étoile Julio Jones.

Le quart des Panthers Cam Newton a été plaqué sournoisement par Damontae Kazee, mais il a pu rester dans la rencontre, lançant deux passes de touché. Il a eu l’occasion d’envoyer le match en prolongation, mais sa passe dans la zone des buts a échappé à D.J. Moore.

Newton a ajouté 42 verges au sol pour les Panthers (1-1), mais il n’a pas pu faire autant de dommage que son vis-à-vis.